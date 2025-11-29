台南聯合婚禮50對新人浪漫完婚 市府賀禮含「好孕金鏟」
台南市聯合婚禮今天在曾文市政願景園區舉辦，以「情定台南 幸福永恆」為主題，50對新人在花漾拱門前交換信物、許下終身誓言。台南市長黃偉哲擔任證婚人，見證新人踏入人生新階段，並勉勵「婚姻是長路，也是兩人攜手迎向未來的開始」。
黃偉哲表示，結婚是人生的大事，今日男女主角在此互許終身，未來也有美好的人生共同度過；今日的典禮啟航的不僅是婚姻旅程，更是兩人共同迎向幸福新願景的開始。為了讓新人安心成家，不管中央或地方政府也都積極推動各項婚育政策，包括生育獎勵金與多元友善措施，希望讓每一對踏入婚姻的新人，不僅在儀式中感受浪漫，也能在生活中獲得最實質的支持。
民政局每年辦理聯合婚禮，以浪漫唯美的佈置，為市民提供便捷且富儀式感的成婚選擇，今年開場由民政局長姜淋煌擔任「幸福大使」於花漾拱門前開啟幸福啟航箱，彩色氣球升空後象徵幸福啟動，接著由吉祥物魚頭君、菜奇鴨共同引領新人踏上紅毯。
魚頭君是虱目魚化身，象徵台南最熟悉的家常滋味；菜奇鴨源自菜市場意象，代表婚後生活的起點，兩隻吉祥物共同寓意新人攜手面對「柴、米、油、鹽、醬、醋、茶」的日常點滴。
在50對新人中，18號的田先生與林小姐的「紗布戀情」格外浪漫，兩人分享他們在紡織廠任職時相識，原本只是跨部門的業務協作，卻像紗與布般，在日常的交會中悄悄織出緣分，他們笑說，起初以為只是再平常不過的工作往來，沒想到最後竟成為人生中最甜蜜、也最重要的「專案」。
民政局長姜淋煌表示，參與聯合婚禮的新人皆可獲得來自台南的祝福結婚賀禮1份，包含象徵幸福滿載的行李箱、「啡」常幸福的美式咖啡機、好孕紀念金鏟、品牌沐浴組、雙人涼被等，此外更有幸福100%抽獎活動，市長除現場抽出變頻冰箱、變頻式冷氣機、50吋4K電視外，現場加碼贈送大獎，包括抽出4份萬元禮券與洗衣機等好禮，讓現場歡樂氣氛拉滿，新人滿載而歸，展開幸福的新願景。
