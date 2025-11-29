台南好YOUNG耶誕跨年首場 「南科童樂太空站」湧6千人同樂

台南好young耶誕跨年首場親子活動「南科童樂太空站」，今天下午在南科考古館舉行，現場人聲鼎沸，不論是香蕉先生的絕活功夫大球秀、馬戲藝術家JAMA多元雜耍技藝，有趣詼諧的互動皆讓大、小朋友一飽眼福，充滿愉悅的歡笑聲，市長黃偉哲分送可愛小熊氣球給小朋友，主辦單位估計，約有六千人次民眾參加。

黃偉哲表示，今起連續6周共有3場親子活動、3場大型演唱會，直到12月31日跨年倒數、迎接2026的到來。首發三場「太空站」親子活動，分別於今天南科考古館、12月6日佳里體育公園及12月13日東區時代公園登場，邀請國內高知名度且非常受到大小朋友喜愛的蘋果劇團、如果兒童劇團、豆子劇團演出，搭配豐富的街頭藝人表演、闖關遊戲、手作體驗等內容，希望讓小孩到大人都能盡情享受節慶樂趣。

黃偉哲指出，接著3場演唱會將於12月20日、27日與31日輪番上陣，分別是搖滾耶誕演唱會、南瀛草地音樂會及壓軸的跨年晚會，卡司保證精彩，「如果台南說第二，誰敢說第一？」，歡迎大家提前規畫遊程，一起在台南迎接新年。

主辦單位新聞及國際關係處指出，耶誕跨年系列活動內容豐富精彩，歡迎大家來台南追星、走走逛逛、吃美食，來趟深度的台南之旅。也可參加台南購物節抽獎活動。只要50元就可抽價值百萬元的Toyota全電動車大獎，活動至明年3月1日。

12月6日佳里體育公園「佳里童話太空站」，活動時間自下午1時至4時30分，包括如果兒童劇團《布萊梅樂隊》演出、Kid’s泡泡派對、小丑彥彥互動秀及鄭湧蒼扯鈴特技秀，並規畫闖關遊戲與限量羊毛氈皂手作體驗，體驗券於12時55分於服務台開放領取，數量有限。

12月13日移師東區時代公園（南紡購物中心旁），推出「南紡童趣太空站」，下午1時開演。節目包括豆子劇團《沙漠巫婆》、氣球頑童Summer、楊元慶溜溜球秀、葉爸爸與葉霏霏親子互動秀等，並同步提供闖關活動與手作體驗券限量發放。