南科今明小農市集廣招在地農產 促銷雲嘉南濱海特色商品

南科管理局今明兩天與雲嘉南濱海風景區管理處合作舉辦南科小農市集，引進「雲嘉南濱海觀光圈」人氣商家，期待南科數以萬計從業人員能一次買足在地農產與濱海特產、伴手禮。明天上午還有認識洛神花蜜餞體驗、下午有動福蛋美味DIY活動。

南科小農市集明天在Park17商場還有一天。今天除有15家篩選過的在地小農新鮮農產，特別與雲嘉南濱海管理處合作，將雲嘉南濱海觀光圈人氣商家帶入小農市集，展現更豐富地方風貌，10家從在地農特產、伴手禮到特色旅遊資訊一次呈現，讓園區人員採買新鮮食材，就近感受濱海商圈獨特魅力。

市集攤位展售烏魚子、咖啡、蜂蜜、各項農產，還有試吃與互動介紹，民眾可深入認識各項產品，感受地方熱情，並推出多場免費食農DIY體驗，讓親子在趣味的手作DIY中學習農產小知識。