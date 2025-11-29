南科今明小農市集廣招在地農產 促銷雲嘉南濱海特色商品
南科管理局今明兩天與雲嘉南濱海風景區管理處合作舉辦南科小農市集，引進「雲嘉南濱海觀光圈」人氣商家，期待南科數以萬計從業人員能一次買足在地農產與濱海特產、伴手禮。明天上午還有認識洛神花蜜餞體驗、下午有動福蛋美味DIY活動。
南科小農市集明天在Park17商場還有一天。今天除有15家篩選過的在地小農新鮮農產，特別與雲嘉南濱海管理處合作，將雲嘉南濱海觀光圈人氣商家帶入小農市集，展現更豐富地方風貌，10家從在地農特產、伴手禮到特色旅遊資訊一次呈現，讓園區人員採買新鮮食材，就近感受濱海商圈獨特魅力。
市集攤位展售烏魚子、咖啡、蜂蜜、各項農產，還有試吃與互動介紹，民眾可深入認識各項產品，感受地方熱情，並推出多場免費食農DIY體驗，讓親子在趣味的手作DIY中學習農產小知識。
活動承辦人表示，在市集消費累積達標，即可參加扭蛋抽好禮活動，歡迎大家來逛市集、享受周休悠閒時光。小農市集廣邀在地小農參與設攤，提供蔬果、農產加工品等多樣選擇，協助提升品牌能見度，也積極與中央、地方農業、觀光單位等合作，將更多在地特色好物引入園區。希望讓園區員工不只能便捷購買新鮮、安心食材，也能認識更多優質品牌，生活食材、伴手禮選擇更多元。
