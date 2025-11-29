快訊

全台罕見「有神無廟」雲林六房媽會耗3年拍紀錄片 不鏽鋼神轎亮相

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林六房天上聖母是全台少見「有神無廟」的宗教信仰，每年由斗六、斗南、虎尾、土庫、大埤等地五股34庄的爐主興建臨時紅壇安奉，中華民國六房媽會在土庫紅壇舉辦文物展，展出近30件文物。記者陳雅玲／攝影
雲林「六房媽過爐」已被列為國家重要民俗，每年過爐吸引逾10萬人徒步隨香，中華民國六房媽會耗時逾3年製作紀錄片「爐煙繚繞五股內」，今天公開發表，並同步在土庫紅壇舉辦文物展，展出近30件文物，包括罕見以不鏽鋼打造、重達逾百公斤的神轎，盼藉此傳承六房媽祖信仰文化。

雲林六房天上聖母是全台少見「有神無廟」的宗教信仰，每年由斗六、斗南、虎尾、土庫、大埤等地五股34庄的爐主興建臨時紅壇安奉，每年過爐儀式都吸引各地信徒參與，不僅是雲林重要宗教盛事之一，也已被文化部指定為國家重要民俗。

中華民國六房媽會為讓來自各地的信徒深入認識六房媽過爐信仰文化，首次在土庫紅壇旁舉辦文物展，展區內除介紹六房媽歷史沿革、五股內陣頭，並展示一頂1971年打造的不鏽鋼神轎，徐萬成表示，該頂神轎重達逾百公斤，早年六房媽過爐都是搭乘該頂神轎，信眾遠遠看到神轎閃著白光，就知道六房媽祖快到了，近年因神轎重量不輕，因而退役。

六房媽會今同步發表「爐煙繚繞五股內」紀錄片，導演吳過表示，團隊自2022至2025年，花費逾3年時間記錄，詳實記載六房媽沿革、爐主制度、過爐前後準備等過程，影片全長約半個多小時。

縣府文觀處長陳璧君表示，六房媽過爐是全國獨特的國家重要民俗，盼透過文物展及紀錄片等多元方式，讓更多民眾看見深植在雲林五股庄頭的社群凝聚力及對信仰的堅定。

徐萬成表示，六房媽文物展覽即日至12月21日展出，展場內將放映紀錄片精華版，周末將有專人導覽介紹與解說，並有過爐儀式「擔花」、「擔燈」的特色體驗活動。

雲林六房天上聖母是全台少見「有神無廟」的宗教信仰，每年由斗六、斗南、虎尾、土庫、大埤等地五股34庄的爐主興建臨時紅壇安奉，圖為土庫紅壇。記者陳雅玲／攝影
雲林六房天上聖母是全台少見「有神無廟」的宗教信仰，每年由斗六、斗南、虎尾、土庫、大埤等地五股34庄的爐主興建臨時紅壇安奉，中華民國六房媽會在土庫紅壇舉辦文物展，展出近30件文物，圖為不鏽鋼打造神轎。記者陳雅玲／攝影
雲林六房天上聖母是全台少見「有神無廟」的宗教信仰，每年由斗六、斗南、虎尾、土庫、大埤等地五股34庄的爐主興建臨時紅壇安奉，中華民國六房媽會在土庫紅壇舉辦文物展，展出近30件文物，圖為不鏽鋼打造神轎。記者陳雅玲／攝影
