影／全台首部35mm台語片「薛平貴與王寶釧」佚失多年 客語版今登場

全台第一部以35mm拍攝的有聲台語片「薛平貴與王寶釧」的膠捲散佚多年，10多年前竟在苗栗發現配音的「客語版」，這部影片在70年前拍攝，塵封多年後由台南藝術大學師生花了10多年修復，南藝大最近在市公所辦修復成果發表，今天（29日）下午2點及晚間7點將在苗栗文化局中正堂放映，讓老輩重溫早年觀影的回憶，年輕一輩也能穿越越時光，感受祖輩當年的觀影樂趣。

國立台南藝術大學、社團法人台灣電影文化資產保存協會日前在苗栗市公所辦客語版「薛平貴與王寶釧」修復成果發表，市長余文忠、代表會主席陳仁杰及市民代表、里長多人到場，聽取客語版的艱辛修復過程，並「搶鮮」觀賞這部比在場所有人都高齡的黑白片部分內容、修復過程紀錄片，眾人宛如走入時光隧道。

修復客語版的主要工作者包括修復計劃主持人井迎瑞、修復計劃協同主持人曾吉賢（南藝大音像紀錄所長）、修復計劃技術總監王明山等人及南藝大生師生團隊。

主辦單位指出，這部有聲的台語黑白片佚失多年，台南藝術大學音像紀錄研究所師生2013年意外在苗栗發現，隨後展開搶救、修復、數位化的工作，不但補足了台語電影史重要的一頁篇章，國立台南藝術大學音像紀錄研究所師生團隊「十年磨一劍」，也成為全台高教體系中，唯一具備自主電影修復能力的大學，為南藝大影像教育技術及電影歷史文化開創了重要的里程碑。

南藝大團隊指出，這部電影的拷貝特別之處，在於它是客語配音，也是全台第一部35mm台語片僅存的版本，50年代台灣電影產業活絡，台語片配上客語，有利於在客家區域取得票房。客語版「薛平貴與王寶釧」與苗栗淵源深刻，這次回到苗栗放映尤其具有特殊意義。