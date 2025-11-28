影／全台獨有！台南孔廟懸掛清朝8位皇帝與8位歷任總統御匾

台南孔廟今日再添新匾，賴清德總統持續國家元首傳統贈匾。台南孔廟自明鄭建立迄今359年，被列為國家一級古蹟，獨擁清朝歷代8位皇帝與8位歷任總統所贈匾額，今日在大成殿正式懸掛的賴清德總統題匾 「川流敦化」，成為第16面時代印記，為全台孔廟之最。

孔廟創建於1665年，是台灣最早的孔廟，也是台灣文化與教育的發源地，三百多年來始終扮演城市精神軸心。

賴清德致詞時表示，過去擔任台南市長，每年都出席孔廟春秋祭典，「這是無形文化資產，雅樂十三音傳承百年，孔廟從裡到外都是珍貴文化資產」，做為文化首都，期許每個人來到台南就能認識台灣，進而產生認同愛台灣。

孔廟文化基金會指出，今年匾額的框飾圖騰與以往不同，特邀傳統彩繪保存者匠師廖慶章操刀設計。「川流敦化」寓意文化如水，綿延不絕，透過孔廟教育陶冶民心。

館藏的歷代皇帝與國家元首御匾更是全台最完整，大成殿樑上現懸康熙「萬世師表」、雍正「生民未有」、乾隆「與天地參」、嘉慶「聖集大成」、道光「聖協時中」、咸豐「德齊幬載」、同治「聖神天縱」、光緒「斯文在茲」等清代御匾；民國以降則有蔣中正「有教無類」、嚴家淦「萬世師表」、蔣經國「道貫古今」、李登輝「德配天地」、陳水扁「中和位育」、馬英九「聖德化育」、蔡英文「德侔道昌」，此次再加上賴清德的「川流敦化」，皆具高度歷史價值。

台南市府與孔廟文化基金會宣布，未來孔廟將以「文化方法」為核心，推動三大定位，使孔廟從「被參觀的文化」轉為「被參與的文化」，一是教人之所，深化禮樂教育、文化課程、閱讀與啟蒙。二是安心之域，打造能安放心靈的文化場域。三是文化之器，成為承載台南美學與價值的文化容器。

孔廟文化基金會執行長葉重利表示，未來將持續連結文化、教育、觀光與社區力量，發展月光文化行動、跨世代共學以及多元文化活動，讓孔廟真正成為城市中最具精神性的文化基地。