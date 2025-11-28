台積電嘉義封裝廠工程順利 第1廠逾2成在地員工

快訊

中央社／ 嘉義縣28日電

嘉義縣校園7月因風災毀損，台積電施工團隊協助修復，縣長翁章梁今天致贈感謝狀，他說，台積電在嘉科的2個先進封裝廠工程都進行很順利，第1廠就有逾2成員工是嘉義人。

嘉義縣政府今天發布新聞稿，中小學校園7月初受到丹娜絲颱風影響毀損，當時台積電帶著施工團隊進校，修復包括忠和國中等11所受損嚴重學校，不到1個月迅速完工。

台積電先進封裝技術暨服務副總經理何軍及慈善基金會執行長彭冠宇等團隊今天拜會嘉義縣長翁章梁，由翁章梁代表縣府致贈感謝狀，並討論目前封裝廠施工及人員進駐安置進度，隨後台積電團隊前往協助修復的和興、沄水國小現勘執行成果。

翁章梁接受媒體聯訪表示，首先感謝台積電在風災後協助縣轄11所學校復原，台積電2個先進封裝廠都進行得很順利，台積電也提到，第1廠所招聘的員工中，嘉義人就占有2成多，提供嘉義子弟回家就業的機會。

翁章梁說，縣府也在積極尋求中央支持嘉科園區周遭提升至百年防洪標準，中央、地方密切合作中；因台積電園區基地建造比較高，基本上不會淹水，未來園區周圍若沒有處理，進出會出現問題，因此，相應於園區內部的規劃，而外部也同步提升，這是目前在進行的部分。

彭冠宇透過新聞稿表示，7月風災後相當長一段時間內，即便資金充足，也難以找到工班與材料，為協助嘉義縣校園盡速恢復正常運作，台積電決定暫緩自家工程進度，優先調派工班，全力投入校園修繕。

彭冠宇說，先進封裝廠團隊希望將先進封裝等高難度技術轉化為淺顯易懂、富含趣味的科學實驗內容，未來將持續與縣府教育處合作，推動相關教育資源，擴大科學教育的深度與廣度。

