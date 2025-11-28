快訊

OK超商宣布明年起停收蝦皮境內包裹 不再當「蝦皮倉庫」

中職／意外！徐基麟被放60人名單外 兄弟：財務、紀律問題以示警惕

聽新聞
0:00 / 0:00

求職者偽造學歷 高榮台南分院：到職隔日遭識破未影響病患

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
高雄榮民總醫院台南分院。圖／退輔會提供
高雄榮民總醫院台南分院。圖／退輔會提供

高雄榮民總醫院台南分院爆出求職者偽造學歷與護理師資格文件應徵。院方今發布澄清稿指出，相關報導可能引發誤解，強調事件在求職者到職隔日即被發現異常，未對病人安全造成影響。

院方表示，該名求職者於今年6月9日提供資料報到，隔日即接獲衛生局通知其資格疑似不符、無法辦理執業登記。院方隨即啟動跨機關查證，向考試院、衛福部與台中科技大學確認，該人並未取得護理師國考及格證書，也不具備所稱學歷。院方強調，查核到異常後即刻停止任用程序，並通報主管機關。

院方指出，該名求職者其後在6月11日於院方政風室人員陪同下前往台南地檢署自首，並坦承使用偽造文書，全案經司法程序審理後已於11月26日判決確定。

高榮台南分院強調，對醫療專業資格的審查採取「零容忍」原則，制度性審查機制在本案中即發揮功能，未讓無資格人員進入臨床場域，也未造成病患安全疑慮。院方並已針對事件全面檢視招募流程，強化證件查核及跨機關驗證，以防止類似情形再度發生。

院方重申，將持續把關醫療品質，確保所有醫護人員皆具合法資格與專業能力，保障病患健康與安全。

高雄榮民總醫院台南分院。圖／退輔會提供
高雄榮民總醫院台南分院。圖／退輔會提供

求職 台南 病患

延伸閱讀

清潔隊員職位好賣！屏東潮州鎮長周品全7次收賄390萬 今貪汙起訴

她上網購買國考證書應徵護理師獲錄取 上班2天自首判拘役

離職該不該撐到年終？網友兩派論戰 薪資平台揭4關鍵

香港籍68歲婦高雄饗食天堂用餐噎住OHCA…護理師跳出急救

相關新聞

影／仁壽宮贈匾 賴清德：打造台南為國家算力中心、機器人重鎮

賴清德總統今天下午前往台南歸仁仁壽宮，為贈匾「覃恩溥化」主持揭匾。他以感恩保生大帝庇佑為開場，並向鄉親簡報國政成果，賴清...

影／全台獨有！台南孔廟懸掛清朝8位皇帝與8位歷任總統御匾

台南孔廟今日再添新匾，賴清德總統持續國家元首傳統贈匾。台南孔廟自明鄭建立迄今359年，被列為國家一級古蹟，獨擁清朝歷代8...

求職者偽造學歷 高榮台南分院：到職隔日遭識破未影響病患

高雄榮民總醫院台南分院爆出求職者偽造學歷與護理師資格文件應徵。院方今發布澄清稿指出，相關報導可能引發誤解，強調事件在求職...

影／蕭美琴被一群愛鄉青年的付出感動 親訪雲林土庫見證老鎮風華

雲林縣土庫鎮一群青年關懷故鄉成立知識青年發展協會，花費7年心血推動「土庫夜卡古」找回古鎮早年生活樣態，日前在北部策展獲得...

嘉市議員促導入智慧停車系統 交通處長：停車管理持續智慧中

嘉義市政府推動智慧城市，市議員今天上午質詢，路邊停車仍維持人工巡收，停車管理停留在10年前，與智慧治理形象脫節，要求交通...

還未普發6千元先現人口紅利 嘉市議員指不到1個月人口遷入近千人

全民普發萬元，嘉市府宣布加碼普發市民6千元現金，訊息公布後，雖發放時間還未敲定，市議員上午質詢全市人口短短不到1個月，增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。