求職者偽造學歷 高榮台南分院：到職隔日遭識破未影響病患

高雄榮民總醫院台南分院爆出求職者偽造學歷與護理師資格文件應徵。院方今發布澄清稿指出，相關報導可能引發誤解，強調事件在求職者到職隔日即被發現異常，未對病人安全造成影響。

院方表示，該名求職者於今年6月9日提供資料報到，隔日即接獲衛生局通知其資格疑似不符、無法辦理執業登記。院方隨即啟動跨機關查證，向考試院、衛福部與台中科技大學確認，該人並未取得護理師國考及格證書，也不具備所稱學歷。院方強調，查核到異常後即刻停止任用程序，並通報主管機關。

院方指出，該名求職者其後在6月11日於院方政風室人員陪同下前往台南地檢署自首，並坦承使用偽造文書，全案經司法程序審理後已於11月26日判決確定。

高榮台南分院強調，對醫療專業資格的審查採取「零容忍」原則，制度性審查機制在本案中即發揮功能，未讓無資格人員進入臨床場域，也未造成病患安全疑慮。院方並已針對事件全面檢視招募流程，強化證件查核及跨機關驗證，以防止類似情形再度發生。