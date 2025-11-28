聽新聞
影／蕭美琴被一群愛鄉青年的付出感動 親訪雲林土庫見證老鎮風華
雲林縣土庫鎮一群青年關懷故鄉成立知識青年發展協會，花費7年心血推動「土庫夜卡古」找回古鎮早年生活樣態，日前在北部策展獲得副總統蕭美琴青睞，今天專程親往參訪，見證青年對家鄉的付出，並為他們加油。
今天下午副總統蕭美琴抵達土庫第一公有市場及順天宮，由土庫青年邱子玲帶領引介地方青年創業故事，以及先民走過的「土庫香路」特展，並向順天宮媽祖致敬，為改建中的廟瓦簽名祈福，隨後到萬得醫院與青年敘談，見證百年醫院感人的故事。
土庫知識青年發展協會成員約40人，近7年來走訪鎮內17里尋訪古老史料，並將合力向文化部爭取百年建築「萬得醫院」修建，作為地方創生據點，更以萬得醫院為核心推動「土庫夜卡古」故事展，找回土庫古早生活樣態。
「土庫夜卡古」日前在台北策展，引起副總統蕭美琴關注，致詞時特別提到「需要靠年輕人讓國際更認識台灣」她會找時間親訪，今天下午蕭美琴抵達土庫，受到熱烈歡迎並在農村水保署長陳俊言、土庫鎮長陳特凱、元長鄉長李明明、雲林縣議員蔡永富、蔡孟真、顏嘉葦、林文彬等人陪同參觀老鎮。
蕭美琴說，在台北舉辦農村洄游競賽看到一群對家鄉文化及歷史非常重視的青年，結合力量讓地方文化歷史展現出來，非常感動，當時承諾要找時間特別和青年們見證共同努力的成果，土庫確實是有豐富歷史的地方，看到青年想把自己家鄉再一次的過往帶出來，這是一個很感人的任務，因此特地為他們加油。
