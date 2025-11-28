影／蕭美琴被一群愛鄉青年的付出感動 親訪雲林土庫見證老鎮風華

雲林縣土庫鎮一群青年關懷故鄉成立知識青年發展協會，花費7年心血推動「土庫夜卡古」找回古鎮早年生活樣態，日前在北部策展獲得副總統蕭美琴青睞，今天專程親往參訪，見證青年對家鄉的付出，並為他們加油。

今天下午副總統蕭美琴抵達土庫第一公有市場及順天宮，由土庫青年邱子玲帶領引介地方青年創業故事，以及先民走過的「土庫香路」特展，並向順天宮媽祖致敬，為改建中的廟瓦簽名祈福，隨後到萬得醫院與青年敘談，見證百年醫院感人的故事。

土庫知識青年發展協會成員約40人，近7年來走訪鎮內17里尋訪古老史料，並將合力向文化部爭取百年建築「萬得醫院」修建，作為地方創生據點，更以萬得醫院為核心推動「土庫夜卡古」故事展，找回土庫古早生活樣態。

「土庫夜卡古」日前在台北策展，引起副總統蕭美琴關注，致詞時特別提到「需要靠年輕人讓國際更認識台灣」她會找時間親訪，今天下午蕭美琴抵達土庫，受到熱烈歡迎並在農村水保署長陳俊言、土庫鎮長陳特凱、元長鄉長李明明、雲林縣議員蔡永富、蔡孟真、顏嘉葦、林文彬等人陪同參觀老鎮。