影／仁壽宮贈匾 賴清德：打造台南為國家算力中心、機器人重鎮
賴清德總統今天下午前往台南歸仁仁壽宮，為贈匾「覃恩溥化」主持揭匾。他以感恩保生大帝庇佑為開場，並向鄉親簡報國政成果，賴清德指出，全球正邁向全面人工智慧化，台灣是全世界最被看重的，而關鍵的國家算力中心落腳在台南沙崙，機器人發展中心也落腳台南。
賴總統說，未來是全面人工智慧化的時代，台灣是全世界最被看重的國家，從無人車到無人機， 都由機器人取代，並提到全球人工智慧化沒有台灣是不行的，而台灣基本建設最重要的國家算力中心，要放在台南沙崙，機器人發展中心也放在台南。
賴清德強調他「說到做到」，是有招牌保證的，細數台南市長任內，改善歸仁、關廟、仁德淹水問題；高鐵特定區從「只有車站」發，到現在多元建設展開，包含中研院南部分院、大台南會展中心及成大沙崙醫院預計下月動土，投入數十億元，是沙崙科技城的醫療樞紐。這是其他縣市都想爭取的，爭取到台南。
在交通上，賴清德表示，台南鐵路地下化將於明年通車，新市、善化鐵路高架化及捷運藍線也在推進。他要求台南市長黃偉哲在任期內加速完成溪南、溪北軌道建設規畫，盡快送中央審議，他才能幫忙以利後續推動。
賴清德聚焦台南的未來關鍵建設，強調人工智慧時代下，台南將成為國家級科技樞紐。他並感謝立委王定宇、林俊憲、陳亭妃及台南市議員與市府的合作，一同推動地方重大建設。
賴清德最後談及今年地震與颱風造成的災情，並為全國祈福。他向民眾報告施政方向，包括加薪、補貼勞保基金、0至6歲托育支持，以及高中職至大學的學費補助，強調希望讓所有孩子「只要想讀，就讀得起」。
