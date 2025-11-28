嘉市議員促導入智慧停車系統 交通處長：停車管理持續智慧中

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市議員郭定緯（右）質詢交通處長許啓明。記者魯永明／翻攝
嘉義市政府推動智慧城市，市議員今天上午質詢，路邊停車仍維持人工巡收，停車管理停留在10年前，與智慧治理形象脫節，要求交通處提智慧停車示範區規畫；交通處長許啓明回應，路外停車全面智慧化，路邊停車部分區段試辦地磁式智慧停車系統。

議員郭定緯指出，台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、南投、台南、高雄等縣市導入智慧停車，民眾可即時查詢車位、線上繳費，也能累積數據作政策分析依據；但嘉市仍以人工巡收為主，效率偏低，造成車輛繞行找位擁塞，收費員風險高，無法累積完整停車資料。

郭定緯說，AI影像辨識、地磁感測穩定度大幅提升，目前收費員人力與超商代收手續費合計每年支出上千萬元，開銷足以支撐智慧停車示範區建置。建議市府選擇重點路段，導入地磁與智慧停車柱2種方案，協助收費員轉任維運與監控，提升安全與效率。

交通處長許啓明回應，目前停車政策以路外為主、路邊為輔，路外1萬1103格車位全數智慧化；路邊汽車格3966格，智慧化比率達73%，智慧停車柱雖具影像辨識功能，但受雨勢、光線、停車角度等因素干擾，建置與維護成本高，且立柱需要空間，常遭遇住戶抗議、碰撞風險等問題。

許啓明指出，市府決定在吳鳳北路至火車站區段試辦地磁式智慧停車系統，並將依技術演進與其他縣市實際運作經驗，因地制宜評估後續導入。他強調，智慧治理前提是便民，路外停車占比本就高達7 成，已全面智慧化，加上行動支付、超商代收等多元管道，民眾繳費使用率達98.69%，這就是智慧城市一環。

