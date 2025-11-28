還未普發6千元先現人口紅利 嘉市議員指不到1個月人口遷入近千人

全民普發萬元，嘉市府宣布加碼普發市民6千元現金，訊息公布後，雖發放時間還未敲定，市議員上午質詢全市人口短短不到1個月，增加900人，希望市府妥適規畫普發現金資格時點，提前研議、審慎掌握，保住新增遷入人口「紅利」；市長黃敏惠說，人口遷入背後，是市民與外地居民對嘉義市「看見希望」。

市議員陳家平質詢民政處長林家緯，目前人口多少？林家緯答覆，到10月底全市總人口26萬584人，陳家平接著說，因為嘉市要加碼普發6千元，截至11月26日，人口暴增900人，全市逼近27萬大關 東區有望多1席市議員。

陳家平指出，人口變動不僅是城市發展的重要指標，更牽動教育、社福、都市計畫等各項政策資源分配，900名新增人口，東區增加391人，西區增加519人。這不是單純的數字，而是牽動城市發展的重大指標。特別是東區人口若持續成長，有望讓議員席次突破現行配置，「只要嘉市總人口突破27萬，東區將有機會多1席」。

陳家平表示，嘉市近來人口回流，戶政所熱鬧得像菜市場，大量民眾辦理遷入，反映嘉市吸引力快速上升。他提醒市府，人口加速成長不僅是好事，也會牽動未來普發現金的資格與時點，市府必須提前研議、審慎掌握。

市長黃敏惠表示，人口遷入背後，是市民與外地居民對嘉市「看見希望」。她強調，市府推動城市博覽會，凝聚城市亮點，形塑更宜居、更有魅力的生活環境，讓「好事持續發生、讓大家願意留下來」。黃敏惠說，遷入與遷出因素多元，近期嘉市人口明顯呈現「淨遷入」趨勢，市府會持續打造安居樂業城市環境，讓幸福指標真正落在市民的生活裡。