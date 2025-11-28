快訊

「同名同姓被冤枉！」雲林男被杜拜警帶走扣5天今釋放 親自視訊還原經過

遭網友爆料算命不專業「13分鐘收費5800」 詹惟中：我若不準一律退費

太強！Meta推「WorldGen」VR技術 普通人可以1鍵生成3D世界

聽新聞
0:00 / 0:00

還未普發6千元先現人口紅利 嘉市議員指不到1個月人口遷入近千人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市議員陳家平（右）質詢市長黃敏惠。記者魯永明 ／翻攝
嘉市議員陳家平（右）質詢市長黃敏惠。記者魯永明 ／翻攝

全民普發萬元，嘉市府宣布加碼普發市民6千元現金，訊息公布後，雖發放時間還未敲定，市議員上午質詢全市人口短短不到1個月，增加900人，希望市府妥適規畫普發現金資格時點，提前研議、審慎掌握，保住新增遷入人口「紅利」；市長黃敏惠說，人口遷入背後，是市民與外地居民對嘉義市「看見希望」。

市議員陳家平質詢民政處長林家緯，目前人口多少？林家緯答覆，到10月底全市總人口26萬584人，陳家平接著說，因為嘉市要加碼普發6千元，截至11月26日，人口暴增900人，全市逼近27萬大關　東區有望多1席市議員。

陳家平指出，人口變動不僅是城市發展的重要指標，更牽動教育、社福、都市計畫等各項政策資源分配，900名新增人口，東區增加391人，西區增加519人。這不是單純的數字，而是牽動城市發展的重大指標。特別是東區人口若持續成長，有望讓議員席次突破現行配置，「只要嘉市總人口突破27萬，東區將有機會多1席」。

陳家平表示，嘉市近來人口回流，戶政所熱鬧得像菜市場，大量民眾辦理遷入，反映嘉市吸引力快速上升。他提醒市府，人口加速成長不僅是好事，也會牽動未來普發現金的資格與時點，市府必須提前研議、審慎掌握。

市長黃敏惠表示，人口遷入背後，是市民與外地居民對嘉市「看見希望」。她強調，市府推動城市博覽會，凝聚城市亮點，形塑更宜居、更有魅力的生活環境，讓「好事持續發生、讓大家願意留下來」。黃敏惠說，遷入與遷出因素多元，近期嘉市人口明顯呈現「淨遷入」趨勢，市府會持續打造安居樂業城市環境，讓幸福指標真正落在市民的生活裡。

黃敏惠 嘉義

延伸閱讀

嘉市普發加碼6000期程受關注 黃敏惠：力拚農曆年前完成

行政院版財劃法出爐 黃敏惠、張麗善各有建議主張

嘉市加碼普發6千議員緊盯何時發 黃敏惠：財源沒問題流程跑完就上路

影／嘉市普發3千卡關？遭追問一度沈默 黃敏惠：法令通過發6千都行

相關新聞

還未普發6千元先現人口紅利 嘉市議員指不到1個月人口遷入近千人

全民普發萬元，嘉市府宣布加碼普發市民6千元現金，訊息公布後，雖發放時間還未敲定，市議員上午質詢全市人口短短不到1個月，增...

秋季場不到3分鐘百桌秒殺 台南總舖師四季辦桌冬藏29日開賣

台南總舖師壓軸冬季場今天由市長黃偉哲公布，將於12月13日在被譽為「台南最美百年國定古蹟」山上花園水道博物館巴爾頓大道登...

敬老卡可望適用國民運動中心 嘉義市銀髮族期待已久

嘉義市敬老卡使用可望調整，因應人口加速老化，市府正研擬將「國民運動中心」納入敬老卡使用範圍，與委外廠商積極協商，社會處說...

串聯景點、通中北部！台南永康轉運站啟用 改善路邊停靠亂象

為解決國道客運停靠路邊上下亂象，台南市斥資5千萬元新建永康轉運站，昨天啟用，有7條國道客運路線可通達中、北部，連結市區公...

台南永康交流道苦塞多年 研議號誌分流

永康轉運站啟用，有望改善永康鹽行地區長年國道客運停靠路邊上下車爭道亂象，不過一旁國道永康交流道周邊汽、機車爭道亂象依舊，...

雲林斗六電動車園區開發 估帶來4千就業機會

雲林縣府推動「斗六智慧電動車創新產業園區」，結合雲科大研發量能及電動車產業聯盟，打造智慧電動車研發測試與生產重鎮，位於雲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。