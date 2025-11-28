秋季場不到3分鐘百桌秒殺 台南總舖師四季辦桌冬藏29日開賣

台南總舖師壓軸冬季場今天由市長黃偉哲公布，將於12月13日在被譽為「台南最美百年國定古蹟」山上花園水道博物館巴爾頓大道登場，以冬日意象「冬藏」呈現一年四季最具代表性的風土佳餚。

黃偉哲表示，台南總舖師四季辦桌已成功打出城市品牌，季季精彩、場場熱鬧，廣受饕客喜愛，尤其上一次秋季場更創下2分39秒、百桌秒殺的佳績，顯見口碑行銷深植人心。

即將登場的冬季場訂於12月13日在被譽為台南最美景點之一的山上水道博物館舉行，結合冬令食補概念，推出溫補又美味的料理，預期將再次掀起搶購熱潮，11月29日正式開賣，民眾把握機會搶訂。

觀光旅遊局表示，冬季宴席由兩位重量級總舖師聯合打造，來自學甲的高振文總舖師，為首屆「環球廚神‧名廚會員挑戰賽」全場總冠軍，榮獲多項國際料理大獎，並具備豐富國際評審經驗，以現代技法演繹在地風味；以及新萬香餐廳行政主廚李益仲師傅，身為善化知名辦桌世家第三代，擅長以深厚技藝呈現正統台南宴席文化，藉由兩位大師攜手，以冬藏概念詮釋台南冬季風味。

另外，冬季饗宴食材集結台南冬日代表物產，包括北門台灣鯛魚及午仔魚、安定麻油、將軍紅蘿蔔與牛蒡等根莖食材，搭配麻豆柚子醬、善化芝麻、下營黑豆的堅果香氣，以及鹽水番茄的酸甜風味。總舖師透過無菜單料理形式，將食材以最貼近土地的方式呈現，帶領賓客深度體驗台南冬季的風土之美。

觀光旅遊局指出，冬季場是今年最壓軸、最具代表性的年度盛宴，此次宴席首度於百年國定古蹟園區中辦桌，讓美食與文化交織成獨特的冬日體驗，而來到活動現場，除了享用精心準備的料理，更能漫步這歷史園區、拍攝美照，感受這座融合英國、日本與台灣工程智慧的百年建築與淨水歷史，周邊更有南瀛天文館、國立台灣史前文化博物館南科考古館、善化啤酒廠等特色景點，讓賓客可搭配順遊。

2025年台南米其林指南得獎店家共計61間，必比登推介店家30間，入選餐廳31間，市長黃偉哲今天也頒發感謝狀，肯定的優秀店家，以表彰其對台南在地飲食文化的貢獻，他也誠摯邀請全國饕客歲末齊聚台南，品味城市獨特的飲食魅力。