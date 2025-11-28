快訊

敬老卡可望適用國民運動中心 嘉義市銀髮族期待已久

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市敬老卡可望擴及國民運動中心，圖為目前啟用的東區國民運動中心。圖／嘉市府提供
嘉市敬老卡可望擴及國民運動中心，圖為目前啟用的東區國民運動中心。圖／嘉市府提供

嘉義敬老卡使用可望調整，因應人口加速老化，市府正研擬將「國民運動中心」納入敬老卡使用範圍，與委外廠商積極協商，社會處說，長期關注敬老卡議員與銀髮族都相當期待，盼能提升使用效益。

嘉市敬老卡每月補助1200點，金額高居全國第2，但受限搭乘範圍與使用場域不足，銀髮族普遍反映「補助高、能用地方卻不多」。目前敬老卡主要使用嘉市區公車、台鐵部分路段與市區電動公車，搭配性及便利性有限，與台北、台中等城市提供的捷運、公路客運、運動中心等服務有明顯落差。

市府社會處表示，國民運動中心由教育處委外經營，因原契約並未納入敬老卡優惠，近期正與教育處與營運廠商協調軟硬體調整及成本分擔細節，協商完成，公告開放使用日期。

目前啟用的東區國民運動中心，含溫水游泳池、羽球及籃球場、體適能中心與戶外攀岩場等設施，是長者期待納入敬老卡新場域；西區國民運動中心興建中。

議員指出，若能擴及銀髮族免費以敬老卡進入運動中心，不僅可增加外出頻率，也能透過運動與社交提升健康與生活品質，盼開放國民動中心只是第一步，未來朝更全面、更便利方向調整，達到鼓勵長者走入社區、維持身心健康政策目標。

運動中心 敬老卡 銀髮族 嘉義

敬老卡可望適用國民運動中心 嘉義市銀髮族期待已久

