雲林斗六電動車園區開發 估帶來4千就業機會

雲林縣府推動「斗六智慧電動車創新產業園區」，結合雲科大研發量能及電動車產業聯盟，打造智慧電動車研發測試與生產重鎮，位於雲科大旁241公頃園區的「計畫書圖報」獲雲林縣都委會審查通過，為園區開發邁出一大步。

縣長張麗善、雲科大校長張傳育、電動車產業聯盟理事長葉儀皓及立委許宇甄等人出席園區宣示記者會。張麗善指出，縣府規畫9大產業園區科技發展軸帶，透過斗六智慧電動車創新產業園區的開發，推動「育才、留才、攬才」，期望園區早日通過開發，成為雲林產業智慧化的創新引擎，加速轉型為農工科技城。

城鄉處長林長造表示，園區自2021年8月規畫以來，辦理5場說明會，今年縣都委會審議通過，現已送交內政部都委會審查，讓開發進程邁出一大步。園區以「智慧電動車」及「產業AI化」為主軸，有70公頃產業專用區，預計可創造約4100個就業機會，年產值可達150億元。該園區不僅是雲林產業轉型升級的關鍵，也將帶動周邊產業升級，形成農工並進的發展格局。

張傳育表示，雲科大已獲教育部補助逾4億元設立電動車產業人才培訓基地，建置全國最完善的AI實驗室及人才養成系統，未來與園區開發串聯，有助於人才留在雲林，吸引產業鏈進駐，前景可期。

葉儀皓則指出，產業聯盟選擇進駐園區，是看重雲科大的研發與實驗能量完整，園區亦具備電動車出廠前驗證場域，能支援產業落地與驗證需求。