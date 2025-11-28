聽新聞
0:00 / 0:00

雲林斗六電動車園區開發 估帶來4千就業機會

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣府推動「斗六智慧電動車創新產業園區」，縣長張麗善（前排中）宣示加速打造斗六智慧生活城。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府推動「斗六智慧電動車創新產業園區」，縣長張麗善（前排中）宣示加速打造斗六智慧生活城。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府推動「斗六智慧電動車創新產業園區」，結合雲科大研發量能及電動車產業聯盟，打造智慧電動車研發測試與生產重鎮，位於雲科大旁241公頃園區的「計畫書圖報」獲雲林縣都委會審查通過，為園區開發邁出一大步。

縣長張麗善、雲科大校長張傳育、電動車產業聯盟理事長葉儀皓及立委許宇甄等人出席園區宣示記者會。張麗善指出，縣府規畫9大產業園區科技發展軸帶，透過斗六智慧電動車創新產業園區的開發，推動「育才、留才、攬才」，期望園區早日通過開發，成為雲林產業智慧化的創新引擎，加速轉型為農工科技城。

城鄉處長林長造表示，園區自2021年8月規畫以來，辦理5場說明會，今年縣都委會審議通過，現已送交內政部都委會審查，讓開發進程邁出一大步。園區以「智慧電動車」及「產業AI化」為主軸，有70公頃產業專用區，預計可創造約4100個就業機會，年產值可達150億元。該園區不僅是雲林產業轉型升級的關鍵，也將帶動周邊產業升級，形成農工並進的發展格局。

張傳育表示，雲科大已獲教育部補助逾4億元設立電動車產業人才培訓基地，建置全國最完善的AI實驗室及人才養成系統，未來與園區開發串聯，有助於人才留在雲林，吸引產業鏈進駐，前景可期。

葉儀皓則指出，產業聯盟選擇進駐園區，是看重雲科大的研發與實驗能量完整，園區亦具備電動車出廠前驗證場域，能支援產業落地與驗證需求。

雲林 斗六 電動車 雲科大 張麗善

延伸閱讀

EVOASIS快充站點數超越Tesla！躍居全台電動車充電網龍頭

雲林最大黃氏製藥新廠啟用 新建獨立荷爾蒙製廠推向國際

雲林推動斗六電動車產業園區 可創造4100個就業機會

台南再增古蹟景點！321巷藝術聚落官舍群啟動委外招商

相關新聞

雲林最大黃氏製藥新廠啟用 新建獨立荷爾蒙製廠推向國際

雲林縣民黃德春於1961創設德春製藥，65年來與時俱進，今天舉行「黃氏製藥公司」新廠啟用典禮，雲林縣長張麗善、國健署前署...

串聯景點、通中北部！台南永康轉運站啟用 改善路邊停靠亂象

為解決國道客運停靠路邊上下亂象，台南市斥資5千萬元新建永康轉運站，昨天啟用，有7條國道客運路線可通達中、北部，連結市區公...

台南永康交流道苦塞多年 研議號誌分流

永康轉運站啟用，有望改善永康鹽行地區長年國道客運停靠路邊上下車爭道亂象，不過一旁國道永康交流道周邊汽、機車爭道亂象依舊，...

雲林斗六電動車園區開發 估帶來4千就業機會

雲林縣府推動「斗六智慧電動車創新產業園區」，結合雲科大研發量能及電動車產業聯盟，打造智慧電動車研發測試與生產重鎮，位於雲...

迎接2026跨年！劍湖山打造亞洲唯一「摩天輪跨年煙火」

迎接2026跨年，劍湖山世界打造亞洲唯一的「摩天輪主體」煙火，結合「舞動無限摩天輪雙輪煙火」、長達 1000公尺的「舞擺...

「繡動笨港」成果展登場 用刺繡述說常民故事

文化部文化資產局與雲林縣北港鎮公所共同辦理「繡Show笨港學員成果展」，今天於北港遊客中心開幕，現場展出20件刺繡作品及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。