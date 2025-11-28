台南永康交流道苦塞多年 研議號誌分流

永康轉運站啟用，有望改善永康鹽行地區長年國道客運停靠路邊上下車爭道亂象，不過一旁國道永康交流道周邊汽、機車爭道亂象依舊，地方憂心原本在其他地點載客的國道客運匯集轉運站，附近交通可能會更亂。

議員朱正軒表示，國道車輛下交流道後轉進永康台1線中正北路、匯入時就經常阻塞，然後還要右轉再右轉進入永安路才能到轉運站，很可能會造成更大交通阻塞壓力。轉運站所在的物流專區，如果能開闢專用閘道連接國道1號，對紓解車流會有很大幫助，用地與腹地目前評估足夠，市府應盡快爭取中央補助開闢。

議員黄肇輝也指出，永康交流道周邊的省道車流量龐大，尖峰時段更是塞到苦不堪言，除了爭取下交流道的新分流閘道外，平面道路的標線調整與號誌配置更是關鍵，市府應先檢討車種分流是否造成機慢車的危險，以及車流混亂，讓交流道下的交通動線更順暢，才能改善長年壅塞問題。

工務局長陳世仁表示，國道1號屬高公局範疇，目前正在做北外環銜接交流道的規畫，會請顧問公司再把腹地、出口、長度等議題納入考量。

交通局長王銘德說，該路段車道布設及標線先前已改善多次，下匝道汽車及平面道路機車因車道匯入難避免車流交織，將針對車流或車種交織問題討論有無改善空間，研議設置號誌管制方式分流，並與公路局、高公局等單位協調。