串聯景點、通中北部！台南永康轉運站啟用 改善路邊停靠亂象

為解決國道客運停靠路邊上下亂象，台南市斥資5千萬元新建永康轉運站，昨天啟用，有7條國道客運路線可通達中、北部，連結市區公車提供國道與區域間運輸服務，利用公共運輸或停車轉乘都十分便利。

市長黃偉哲指出，過去民眾常需在省道邊等車，如今透過轉運站的完善規畫，不僅大幅提升候車安全，也讓永康地區具備更加現代化的公共運輸環境。他任內陸續完成和順、仁德及永康轉運站，平實轉運站也施工中，將持續提供更多安全、舒適的公共運輸設施。

永康轉運站有8個大客車月台、機車停車格100格、汽機車接送區、計程車排班區及公共自行車YouBike等，共耗資5300萬元，中央補助4500萬元，附近有廣19汽機車停車場，近期也增設路邊機車停車格近460格。

交通局長王銘德表示，永康轉運站10月16日起試營運，進駐的國道客運包括和欣客運7500(台南－台北)、7505(板橋－台南)，統聯客運1611(台北－台南)、1612(台北－台南)、1625A-D(台中－台南)、1837(台北－台南)、1871(台中－台南)等7條路線。

同時調整周邊市區公車進駐停靠，其中5路可串聯奇美醫院、成大醫院、台南火車站及多間學校，904及905公車行經安南區亞太棒球場、安南醫院、鹿耳門與永康火車站等重要旅遊、醫療及交通節點。

公共運輸處處長劉佳峰表示，試營運期間適逢光復節連假，滾動檢討，微調汽機車接送區及公車停靠區位置，並增設搭乘引導牌面，讓私人載具及公共運輸轉乘更順暢明瞭，另即時智慧監控道路交通狀況，可確保營運到位。