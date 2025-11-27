快訊

迎接2026跨年！劍湖山打造亞洲唯一「摩天輪跨年煙火」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
迎接2026劍湖山世界打造亞洲唯一摩天輪跨年煙火，繽紛精彩，不可錯過。記者蔡維斌／翻攝
迎接2026跨年，劍湖山世界打造亞洲唯一的「摩天輪主體」煙火，結合「舞動無限摩天輪雙輪煙火」、長達1000公尺的「舞擺環山煙火」及「炫彩摩天輪雷射燈光秀」，長達10分10秒象徵十全十美的璀璨展演，首度舉辦樂園K-Pop排舞大賽，當天遊樂設施延長開放至深夜，讓遊客享受超過14小時的狂歡體驗。

劍湖山世界今天舉行迎接2026跨年晚會記者會，公布晚會卡司、高空煙火等亮點，總經理曾慶欑指出，亮點是亞洲唯一的「摩天輪主體」施放煙火，有長達1000公尺的舞擺環山煙火及炫彩摩天輪雷射燈光秀，總長10分10秒，象徵十全十美，將挑戰感官極限。

他說，為讓遊客享受最完美的視覺饗宴，煙火施放角度經過精密試算，只有親臨園區才能感受到被煙火與雷射光環繞的震撼美景，帶領大家從2025一路High到2026，跨年的飯店訂房與樂園VIP區一開賣便「秒殺」，為回應遊客熱情，目前釋出最後「保留席」，請盡早從網路商城預訂，以免向隅。

今年更首度舉辦「K-POP排舞大賽」，吸引大批舞隊參賽，跨年夜展開最精彩的總決賽，在萬人見證下，晉級舞團將在摩天輪下爭奪20萬元總獎金，為跨年夜注入最熱血的舞蹈靈魂。

跨年晚會卡司陣容堅強，由名主持人GINO、可緁領軍，攜手艾薇、TRI.BE KELLY林韋希、麗小花、翁鈺鈞、一綾、林琇琪、安勍、T.Rock高定言、Ukaz Bai、Zi、蔡宜軒、KNI9HT BEATS、SOUL CHU、DANCE FORCE等實力歌手輪番上陣。此外，人氣職棒啦啦隊員丹丹、安娜、潔潔以及舞蹈名師藍波老師也將與民眾一同倒數，迎接2026。

跨年當天遊樂設施將延長至晚間10時，12月31日推出全日票399元優惠、憑青春動滋券購票兩人同行才699元、當日壽星本人憑證購票，享有超優惠價只要100元，更多活動資訊請查詢劍湖山世界主題樂園官網。

亞洲唯一的劍湖山舞動無限摩天輪雙輪煙火模擬圖。記者蔡維斌／翻攝
劍湖山世界2026舞力High跨年記者會，宣布今年將帶來10分10秒亞洲唯一舞動無限摩天輪雙輪煙，精彩可期。記者蔡維斌／攝影
迎接2026劍湖山世界打造亞洲唯一摩天輪跨年煙火，繽紛精彩，不可錯過。記者蔡維斌／翻攝
今年首辦的K-POP排舞明星賽評審Ria，代表宣布進入16強複賽名單。記者蔡維斌／攝影
