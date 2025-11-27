嘉義溪北六興宮建廟200週年 泥塑王得祿神像祭拜

快訊

中央社／ 嘉義縣27日電

創建過程與清代名將王得祿息息相關的嘉縣新港溪北六興宮，建廟將滿200年，特別邀請泥塑工藝師張瑞益為王得祿塑造神像，今天舉行入神儀式，預計於明年媽祖誕辰開光入祠。

六興宮今天結合佛、道教科儀，為王得祿神像舉行「得祿妙哉」入神儀式，由道士一一將「入神物」七寶置入神像內；縣長翁章梁、民進黨立委陳冠廷、新港鄉長葉孟龍、王得祿第六世孫王乃良與地方各界出席儀式。

六興宮主任委員江筱芃接受媒體聯訪說，六興宮祭祠的「黑面三媽」原是王得祿將軍在自宅供奉，清道光六年（西元1826年）王得祿邀集鄰近六庄村民共同創建六興宮。目前廟內奉有王得祿及其後代子孫長生祿位共計96面，極具有歷史價值。

江筱芃說，為慶祝明年六興宮建廟200週年暨王得祿將軍256歲聖誕，在廟方主祀神明「黑面三媽」指示下雕塑王得祿神像，泥塑神像的成分還加入110年六興橋動土典禮時的「金沙」，用以祝願國家風調雨順、國泰民安。

張瑞益表示，王得祿泥塑神像外觀是參考王乃良提供的王得祿畫像捏製，塑像也參考了王乃良的臉部輪廓、身形，儘量讓塑像與王得祿的體格、面相相近；另外塑像衣著也是按照王得祿官服捏製。

翁章梁說，王得祿是台灣最出名的歷史人物之一，今天王得祿神像入神儀式過程中一直下著細雨，這雨是瑞雨有祥和之意，盼六興宮香火保佑嘉義縣平順、保庇爐下眾子弟。

嘉縣文觀局指出，王得祿曾官拜「太子太保」，是清代台籍最高武官，也嘉義縣「太保市」地名由來，新港奉天宮、六興宮、朴子配天宮等嘉義重要古蹟廟宇，歷史起源皆和王將軍有關。

