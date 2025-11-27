快訊

雲林最大黃氏製藥新廠啟用 新建獨立荷爾蒙製廠推向國際

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣黃氏製藥公司（德春製藥）今天創立65周年暨新廠啟用典禮，雲林縣長張麗善等各界均前往祝賀，熱鬧喜氣。記者蔡維斌／攝影
雲林縣民黃德春於1961創設德春製藥，65年來與時俱進，今天舉行「黃氏製藥公司」新廠啟用典禮，雲林縣長張麗善、國健署前署長吳昭軍等各界應邀剪綵，冠蓋雲集，共同見證黃氏製藥在製藥產業發展重要里程碑。

張麗善指出，黃氏製藥創立以來深耕雲林，始終堅持品質與良心事業的初衷，推動藥品研發與供應鏈管理，對守護健康做出卓越貢獻，新廠落成象徵企業深耕地方的承諾，也為雲林醫藥產業注入新的能量。

黃氏製藥由創辦人黃德春於1961創設「德春製藥」，1984年在斗南興建GMP新廠，並更名為「黃氏製藥公司」，為衛生署認定全國第70家符合G.M.P.標準的藥廠，今天創立65周年暨新廠啟用典禮冠蓋雲集，熱鬧喜氣。

黃氏製藥董事長黃榮男表示，黃氏製藥以「做最必要的藥」為核心理念，始終以守護國人健康為使命，致力於研發最貼近民眾需求的必備藥品。他強調，黃氏雖位於雲林，但產品的研發標準與使命感始終面向全國，希望提供台灣民眾真正需要、安全可靠的醫療選擇，黃氏製藥將持續發展研發，成為守護國人健康的重要力量。

黃氏製藥新廠專為固型製劑設計，符合PIC/S GMP國際標準，並匯入高效自動化生產裝置，以增強整體製程效能和產品品質，提升黃氏製藥的供應鏈穩定性。另新建的獨立荷爾蒙製劑生產廠房，將更進一步提升公司在藥劑市場的全球競爭力。並為開拓國際市場奠定堅實基礎。

未來，黃氏製藥將成為更多國內員工及醫藥產業人才的培育基地，期望能夠激勵上下游供應鏈夥伴的成長，形成永續發展的企業價值鏈。

