台南烏樹林暫置場「燃燒高度再降1公尺」 空品水質檢測出爐

台南市後壁區烏樹林風災廢棄物暫置場自21日起連日悶燒，市府27日公布最新現場進度。火勢未再擴大，燃燒區域持續縮小，空氣與水質監測均無異常，環保局、消防局緊密合作加速滅火。

現場以燃燒廢樹枝的區域為主要處理重點，環保局與消防局持續以翻堆、灑水及降溫方式壓制火點；其他綜合類廢棄物則由人員緊盯狀況，目前未見延燒。火場觀察顯示，燃燒高度較前一天下降約1公尺，火勢控制明顯。

空氣品質部分，東北季風帶來偏強北風，監測車即時數據顯示PM2.5為14.4μg/m³、PM10為35.3μg/m³，均低於24小時標準，周邊空品維持正常。

水質部分，11月22日嘉南大圳烏樹林橋灌溉水檢測結果為pH6.5，化學需氧量11.6mg/L、懸浮固體物10.6mg/L、銅0.005mg/L、鋅0.04mg/L，鎳、鉻、鉛、鎘均未檢出，符合灌溉用水標準。

另烏樹林大排下秀祐橋河川水檢測結果為pH6.7，化學需氧量47.7mg/L、懸浮固體物9.1mg/L、鋅0.037mg/L，銅、鎳、鉻、鉛、鎘均未檢出，水質無異常。最近一次檢測為11月26日，目前採樣已送驗中。