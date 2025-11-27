快訊

雲林退休男阿布達比機場遭警帶走扣留杜拜 妻首度視訊揭狀況

聲音顫抖…香港女主播報導宏福苑大火強忍情緒 網友：真實版新聞女王

日籍工程師台南引領天文觀測 台日又多一道交流

中央社／ 台南27日電

旅居台南的日本工程師生川雅章，喜好天文觀星，2年前偶然接觸南瀛天文館，更激起熱情，在市立博物館轄下館舍架起望遠鏡引領民眾觀測，透過天文，讓台日又多了一道交流。

近來每逢天氣晴朗，位於中西區市立博物館前總會出現一名男子向路人、遊客分享或引領天文知識，甚至實地觀測太陽日珥、黑子，這名男子就是來自日本三重縣的生川雅章。

台南市政府文化局今天告訴中央社記者，生川雅章旅居台南，平日住在市區，喜好天文觀星，2年前偶然接觸南瀛天文館後，更激起熱情，自發性辦理觀測，起初在台南公園的兒童科學館，如今轉移到市博。

生川雅章引領觀測天文，以日文和簡易英文解說，但語言從來不是阻礙，透過望遠鏡看到太陽拋出彷彿火焰的日珥、布滿紋理的表面與黑子活躍時，驚嘆與好奇成了當下交流最直接的語言，也讓旅客在旅途中意外收穫科學體驗。

市博觀察，生川雅章的太陽觀測，逐漸成為館前風景，路過親子家庭、參展後民眾及旅客，有時會停下腳步加入觀測行列，短短幾分鐘，自然學習氛圍成為城市最友善科學入口。

市博表示，目前，生川雅章在天氣許可的週末，仍持續在市博館前開放太陽觀測，也受到民眾期待；這種自發行動展現文化空間多元可能，也讓日台科學交流以最平實方式在城市角落悄悄發生。

科學 台南 南瀛天文館

延伸閱讀

台師大演講談教育 諾貝爾獎得主奎洛茲：應幫助學生學會提問

超級地球存在新生命？ 距地球僅18光年

年度壯觀天文奇景「超級月亮」11/5晚間登場 帶你近距離觀測月球

蟲洞現身？宇宙超稀有「奇異電波圈」影像曝 距地球75億光年史上最遠

相關新聞

「繡動笨港」成果展登場 用刺繡述說常民故事

文化部文化資產局與雲林縣北港鎮公所共同辦理「繡Show笨港學員成果展」，今天於北港遊客中心開幕，現場展出20件刺繡作品及...

台南烏樹林暫置場「燃燒高度再降1公尺」 空品水質檢測出爐

台南市後壁區烏樹林風災廢棄物暫置場自21日起連日悶燒，市府27日公布最新現場進度。火勢未再擴大，燃燒區域持續縮小，空氣與...

眾神之都！歷時2年 南市7間廟宇通過「宮廟博物館」認證

台南市廟宇承載豐碩多樣的傳統工藝，就如同一座座展示工藝、文物的博物館。為進一步保存這些珍貴的文化資產，市府自2022年啟...

台南市府、南科合推「台南好漁」 期待打開南科團膳商機

台南市政府農業局為加強漁產品行銷，與南科管理局合作下午在南科管理局員工餐廳舉辦「臺南鱻味 魚你共饗」台南漁產加工品南科團...

雲林推動斗六電動車產業園區 可創造4100個就業機會

雲林縣府推動斗六智慧電動車創新產業園區，結合雲科大研發量能及電動車產業聯盟，打造智慧電動車研發測試與生產重鎮。位於雲科大...

朝海裱畫店95周年！4代傳承職人工藝 重現嘉義畫都美街文化記憶

嘉義市知名老字號「朝海裱畫店」今年成立95周年，下午在裱畫店舉辦紀念活動，宣告以全新風貌加入嘉義市街角館計畫。從日治時期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。