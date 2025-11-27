日籍工程師台南引領天文觀測 台日又多一道交流
旅居台南的日本工程師生川雅章，喜好天文觀星，2年前偶然接觸南瀛天文館，更激起熱情，在市立博物館轄下館舍架起望遠鏡引領民眾觀測，透過天文，讓台日又多了一道交流。
近來每逢天氣晴朗，位於中西區市立博物館前總會出現一名男子向路人、遊客分享或引領天文知識，甚至實地觀測太陽日珥、黑子，這名男子就是來自日本三重縣的生川雅章。
台南市政府文化局今天告訴中央社記者，生川雅章旅居台南，平日住在市區，喜好天文觀星，2年前偶然接觸南瀛天文館後，更激起熱情，自發性辦理觀測，起初在台南公園的兒童科學館，如今轉移到市博。
生川雅章引領觀測天文，以日文和簡易英文解說，但語言從來不是阻礙，透過望遠鏡看到太陽拋出彷彿火焰的日珥、布滿紋理的表面與黑子活躍時，驚嘆與好奇成了當下交流最直接的語言，也讓旅客在旅途中意外收穫科學體驗。
市博觀察，生川雅章的太陽觀測，逐漸成為館前風景，路過親子家庭、參展後民眾及旅客，有時會停下腳步加入觀測行列，短短幾分鐘，自然學習氛圍成為城市最友善科學入口。
市博表示，目前，生川雅章在天氣許可的週末，仍持續在市博館前開放太陽觀測，也受到民眾期待；這種自發行動展現文化空間多元可能，也讓日台科學交流以最平實方式在城市角落悄悄發生。
