「繡動笨港」成果展登場 用刺繡述說常民故事

中央社／ 台北27日電
文化部文化資產局與雲林縣北港鎮公所共同辦理「繡Show笨港『龍耀百年．繡動笨港』學員成果展」，27日在北港遊客中心熱鬧開幕。文化部文化資產局提供／中央社
文化部文化資產局與雲林縣北港鎮公所共同辦理「繡Show笨港『龍耀百年．繡動笨港』學員成果展」，27日在北港遊客中心熱鬧開幕。文化部文化資產局提供／中央社

文化部文化資產局與雲林北港鎮公所共同辦理「繡Show笨港學員成果展」，今天於北港遊客中心開幕，現場展出20件刺繡作品及百年龍旗，用刺繡述說常民生活點滴與生命故事。

根據文資局發布新聞稿，此次工作坊與成果展特別邀請北港模範父母家庭與子女共同參與。學員從零基礎開始，歷經4堂課、12小時的刺繡基礎技法訓練，最終完成獨一無二的畫面。

其中包括近90歲昭香阿嬤以微弱的視力，繡出年輕時修補古物的記憶；也有學員透過刺繡，記錄擔任清潔隊員的弟弟在遶境後默默清掃的身影；還有女兒回望在工地與生活之間奔忙的母親，完成「工地的女兒」刺繡作品。

文資局長陳濟民致詞表示，北港飛龍團作為日治時期北港媽祖遶境的重要藝陣，代表性的「北港飛龍團大龍旗」1929年首次公開亮相迄今，已近百年，2023年經文化部指定為國家重要古物，成為台灣首件被指定為重要古物的陣頭織品文物。

陳濟民表示，大龍旗即將迎來百年，文資局正在規劃展覽，未來將朝向三地聯展方式辦理。

北港鎮長蕭美文致詞表示，大龍旗是北港珍貴古物，希望透過這次成果展讓更多人知道大龍旗的歷史意義，「未來我們會繼續和文資局合作，推動大龍旗百年特展、推廣刺繡技藝，讓刺繡成為北港文化的新語言」。

「龍耀百年．繡動笨港」成果展今天起登場，地點在北港遊客中心。

北港 文化部 文化資產 雲林

