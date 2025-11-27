聽新聞
眾神之都！歷時2年 南市7間廟宇通過「宮廟博物館」認證
台南市廟宇承載豐碩多樣的傳統工藝，就如同一座座展示工藝、文物的博物館。為進一步保存這些珍貴的文化資產，市府自2022年啟動「宮廟博物館」計畫，並建立認證制度，2024年首度開放全市廟宇參與申請認證，歷經為期兩年的輔導培力，今年共有7間廟宇順利通過「宮廟博物館」認證。
台南市文資處表示，7間獲得「宮廟博物館」認證的廟宇，分別是七股區玉勅寶安宮、佳里區善行寺、仁德區大甲慈濟宮、北區鄭子寮福安宮、柳營區柳營代天院、南區萬皇宮，以及中西區馬公廟，將個別擇期辦理授證儀式，以表彰各廟對傳統工藝保存的貢獻。
台南市首屆「宮廟博物館」認證共13間廟宇提交申請，經過初審以及為期兩年的輔導培力，課程內容涵蓋廟宇常見的傳統工藝介紹、工藝品盤點與保存方法，以及運用解說文宣與社群媒體進行推廣的技巧等。
今年課程結束後，各廟宇陸續提交審查資料，整理完整的工藝品清冊及工藝相關推廣成果，如玉勅寶安宮與樹林國小及當地社區合作，共創導覽手冊；大甲慈濟宮創設文物管理系統，方便內部檢索清點；萬皇宮設計以「時間」與「主題」分類的工藝導覽路線等。7間廟宇皆展現其在保存與推廣工藝上的努力與成果，最終通過認證。
文化局表示，廟宇作為市民生活的重要場域，也是向大眾展示傳統工藝與文資教育的最佳平台。透過「宮廟博物館」概念，不僅協助廟宇系統性盤點與認識自身工藝資源，更提升文物保存與管理能力，建立標準化的傳承流程。期盼未來能以更生動、親民的方式呈現傳統工藝，吸引更多民眾走進廟宇、瞭解並欣賞匠心之美。
市府於每年5、6月開放申請，期待更多廟宇加入行列，共同守護並推廣台南深厚的傳統藝術文化。相關資訊請參閱「宮廟博物館」官方網站，及「台南市文化資產管理處」臉書專頁。
