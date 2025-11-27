台南市府、南科合推「台南好漁」 期待打開南科團膳商機

台南市政府農業局為加強漁產品行銷，與南科管理局合作下午在南科管理局員工餐廳舉辦「臺南鱻味 魚你共饗」台南漁產加工品南科團膳採洽會，牽線台南5家漁產業者與南科團膳廠商合作，希望有9萬多員工的南科廠商一同支持在地優質漁產品。

台南市長黃偉哲表示，台南是台灣水產養殖重鎮，尤其台灣鯛年產量約2萬2700公噸，產值約19億7272萬元。虱目魚年產量約2萬3800公噸，產值約22億9067萬元，都是全國第一，台南擁有優越的地形與水質環境，孕育出全國頂級的鮮蚵，牡蠣年產量約4933公噸，產值約14億8182萬元，占全國第二。

這次市府與南科合作採洽會邀請南市區漁會、南縣區漁會、台南市南瀛水產養殖生產合作社、鮮饌國際及台南市漁產運銷公司到場向與會團膳廠商簡報介紹所生產的商品，期望吸引南科團膳廠商選購在地優質漁產品，進一步擴大銷售量能。

農業局長李芳林說，這次採洽會邀請嘉南藥理大學餐旅管理系王明煌老師示範料理「黃金鯛魚塊佐檸檬奶油醬」及「翡翠虱目魚蒸蛋」等2道菜色。

現場並有南科員工餐廳駐點廚師團展現廚藝搭配在地漁產業者所提供加工品作為食材，烹調鳳梨珍鯛、脆皮鮮蚵、泰式檸檬鯛魚、大埤酸菜蚵、咕咾虱目魚塊、古早味三杯虱目魚等6道美味健康料理，色香味俱全。