快訊

疑竊台積電機密轉赴英特爾！檢調今搜索羅唯仁住所 股票、不動產全扣押

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街買蜜餞 傳前往大直張忠謀家

有你要的嗎？好市多黑色購物周Day 5 蘋果這款產品也打折

聽新聞
0:00 / 0:00

台南市府、南科合推「台南好漁」 期待打開南科團膳商機

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市府南科合推「台南好漁」，期待打開南科團膳商機。記者周宗禎／攝影
台南市府南科合推「台南好漁」，期待打開南科團膳商機。記者周宗禎／攝影

台南市政府農業局為加強漁產品行銷，與南科管理局合作下午在南科管理局員工餐廳舉辦「臺南鱻味 魚你共饗」台南漁產加工品南科團膳採洽會，牽線台南5家漁產業者與南科團膳廠商合作，希望有9萬多員工的南科廠商一同支持在地優質漁產品。

台南市長黃偉哲表示，台南是台灣水產養殖重鎮，尤其台灣鯛年產量約2萬2700公噸，產值約19億7272萬元。虱目魚年產量約2萬3800公噸，產值約22億9067萬元，都是全國第一，台南擁有優越的地形與水質環境，孕育出全國頂級的鮮蚵，牡蠣年產量約4933公噸，產值約14億8182萬元，占全國第二。

這次市府與南科合作採洽會邀請南市區漁會、南縣區漁會、台南市南瀛水產養殖生產合作社、鮮饌國際及台南市漁產運銷公司到場向與會團膳廠商簡報介紹所生產的商品，期望吸引南科團膳廠商選購在地優質漁產品，進一步擴大銷售量能。

農業局長李芳林說，這次採洽會邀請嘉南藥理大學餐旅管理系王明煌老師示範料理「黃金鯛魚塊佐檸檬奶油醬」及「翡翠虱目魚蒸蛋」等2道菜色。

現場並有南科員工餐廳駐點廚師團展現廚藝搭配在地漁產業者所提供加工品作為食材，烹調鳳梨珍鯛、脆皮鮮蚵、泰式檸檬鯛魚、大埤酸菜蚵、咕咾虱目魚塊、古早味三杯虱目魚等6道美味健康料理，色香味俱全。

李芳林說，相關訂購資訊後續張貼在FB「南得極品」，供南科與各地團膳廠商前往訂購，品嘗在地漁產的好滋味。

台南市府南科合推「台南好漁」，期待打開南科團膳商機。記者周宗禎／攝影
台南市府南科合推「台南好漁」，期待打開南科團膳商機。記者周宗禎／攝影
台南市府南科合推「台南好漁」，期待打開南科團膳商機。記者周宗禎／攝影
台南市府南科合推「台南好漁」，期待打開南科團膳商機。記者周宗禎／攝影
台南市府南科合推「台南好漁」，期待打開南科團膳商機。記者周宗禎／攝影
台南市府南科合推「台南好漁」，期待打開南科團膳商機。記者周宗禎／攝影
台南市府南科合推「台南好漁」，期待打開南科團膳商機。記者周宗禎／攝影
台南市府南科合推「台南好漁」，期待打開南科團膳商機。記者周宗禎／攝影
台南市府南科合推「台南好漁」，期待打開南科團膳商機。記者周宗禎／攝影
台南市府南科合推「台南好漁」，期待打開南科團膳商機。記者周宗禎／攝影

南科 虱目魚 料理 食材

延伸閱讀

官田凌波渡頭休閒農業區成果發表 「菱魂良品」領航農村轉型再升級

台南爆非法廚餘養豬「黑數」 黃偉哲：行為惡劣已重罰120萬元

台南推虱目魚入菜 魚鬆蛋糕、小漢堡等創意料理搶市

出席遠見高峰會 黃偉哲：南科＋沙崙台南成高科技核心

相關新聞

雲林推動斗六電動車產業園區 可創造4100個就業機會

雲林縣府推動斗六智慧電動車創新產業園區，結合雲科大研發量能及電動車產業聯盟，打造智慧電動車研發測試與生產重鎮。位於雲科大...

眾神之都！歷時2年 南市7間廟宇通過「宮廟博物館」認證

台南市廟宇承載豐碩多樣的傳統工藝，就如同一座座展示工藝、文物的博物館。為進一步保存這些珍貴的文化資產，市府自2022年啟...

台南市府、南科合推「台南好漁」 期待打開南科團膳商機

台南市政府農業局為加強漁產品行銷，與南科管理局合作下午在南科管理局員工餐廳舉辦「臺南鱻味 魚你共饗」台南漁產加工品南科團...

台南烏樹林暫置場「燃燒高度再降1公尺」 空品水質檢測出爐

台南市後壁區烏樹林風災廢棄物暫置場自21日起連日悶燒，市府27日公布最新現場進度。火勢未再擴大，燃燒區域持續縮小，空氣與...

朝海裱畫店95周年！4代傳承職人工藝 重現嘉義畫都美街文化記憶

嘉義市知名老字號「朝海裱畫店」今年成立95周年，下午在裱畫店舉辦紀念活動，宣告以全新風貌加入嘉義市街角館計畫。從日治時期...

嘉義角落長輩不孤單 善心企業挺身相助...百萬滴雞精送進家

科技公司負責人蔡忠達因家中長輩曾失智臥床逾10年，深刻體會弱勢長輩在缺乏陪伴時的孤寂處境，今年首次捐出上百萬元滴雞精給華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。