雲林推動斗六電動車產業園區 可創造4100個就業機會

雲林縣府推動斗六智慧電動車創新產業園區，結合雲科大研發量能及電動車產業聯盟，打造智慧電動車研發測試與生產重鎮。位於雲科大旁的241公頃園區的「計畫書圖報」獲雲林縣都委會審查通過，為園區開發邁出一大步。

今天斗六智慧電動車創新產業園區宣示記者會，雲林縣長張麗善、雲科大校長張傳育、台灣電動車產業聯盟理事長葉儀皓、立委許宇甄等人出席。張麗善說，為加速雲林轉型為「農工商科技城」，縣府規畫9大產業園區科技發展軸帶，其中藉由「斗六智慧電動車創新產業園區」的開發，為為9大產業園區奠定「育才、留才、攬才」目標。

城鄉處長林長造說明，縣府2021年8月推動「斗六智慧電動車創新產業園區」，規畫面積達241公頃，辦理5場說明會後，今年獲縣都委會審議通過，目前已將計畫書圖報送內政部都委會審議，讓園區計畫向前邁出一大步。

林長造說，該計畫以「智慧電動車」及「產業AI化」為主軸，估計可創造4100個就業機會，年產值上看150億元，其中規畫70公頃產業專用區，供作電動車相關產業使用。這不僅是雲林產業轉型升級的關鍵契機，更將加速周邊產業升級轉型，攜手打造農工並進的雲林。

張傳育說，雲科大獲教育部補助逾4億元設立電動車產業人才培訓基地，建置全國最完善的AI實驗室與人才養成，未來串聯該園區的開發，有助於把人才留在雲林，吸引產業鏈進駐，前景可期。

葉儀皓則表示，電動車產業聯盟選擇落腳在該園區，主要是雲科大的電動車相關實驗室非常完善，不僅有學術研究更擁有落地應用的研發能量。此外，電動車在出廠前必須經過嚴謹的驗證流程，該園區有能力提供驗證場域。