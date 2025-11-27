聽新聞
朝海裱畫店95周年！4代傳承職人工藝 重現嘉義畫都美街文化記憶
嘉義市知名老字號「朝海裱畫店」今年成立95周年，下午在裱畫店舉辦紀念活動，宣告以全新風貌加入嘉義市街角館計畫。從日治時期創立至今跨越近1世紀，店家4代投入裱褙工藝，成為嘉義「畫都」文化脈絡中的重要頁章，見證美街藝術產業發展。
朝海裱畫店由羅金漢1930年創立，傳至第3代由孫女羅文冶與夫婿蔡慶謀攜手經營，1995年另創「美街藝廊」，在保留手工裱褙技術同時，引入展覽策畫，推動在地藝術環境。第4代蔡慧育返家接手後，將藝廊重新整建，去年加入街角館計畫，以3層建築呈現家族故事與工藝演變。
今年，家族優化第1代朝海裱畫店空間，保留象徵時代木門與手寫招牌，清理多年累積物件、盤點區域歷史，搭配鍍鋅管展架、輸出設計與互動影音裝置，讓老店以嶄新姿態再度與市民相見。
市長黃敏惠表示，朝海裱畫店不僅是老店，更是嘉義近百年藝術史縮影，承載城市記憶與情感。裱畫工藝從作品保存、材質講究到細緻服務，顯示家族世代的專注與堅持。她強調，市府將持續挖掘更多街角故事，讓美學走進生活，深化嘉義作為「畫都」文化能量。文化局長謝育哲指出，街角館計畫邁入第3年，至今已有近30家店家加入，共同打造屬於嘉義的街角博物館。朝海裱畫店是今年新夥伴，合作過程看見店家對城市文化保存的高度熱忱。
現任美街藝廊主理人蔡慧育表示，成長過程中親眼看著長輩面對技藝傳承與時代轉型的挑戰，因此希望以返鄉青年的視角，重新書寫裱框店的故事，讓傳統工藝與當代藝術能並行前進。文化局表示，街角館成果展12月6日至12月21日登場，屆時將串聯多家街角館，共同呈現嘉義日常文化典藏。更多資訊可至「打開嘉義街角館」FB專頁查詢。
