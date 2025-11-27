嘉義角落長輩不孤單 善心企業挺身相助...百萬滴雞精送進家

科技公司負責人蔡忠達因家中長輩曾失智臥床逾10年，深刻體會弱勢長輩在缺乏陪伴時的孤寂處境，今年首次捐出上百萬元滴雞精給華山基金會，希望替弱勢孤老補充元氣、感受支持。華山今天在嘉義市舉辦周年感恩茶會，結合企業、義工與長輩共享溫暖時光，見證愛心在地延續。

75歲林阿嬤今天在華山周年感恩茶會分享她的故事，她說，她早年失婚，因不堪子女頻頻向她伸手要錢，選擇離家獨居，到餐廳做洗碗工勉力度日，生活辛苦而孤單。華山自2014年起陪伴她11年，提供平日關懷訪視、生活物資與情感支持，成為支撐她的重要力量。前年她意外受傷骨折，第一時間打電話向站長求助，對她而言華山就像第二個家。她也在茶會上親手繪製感謝卡，回贈給捐助企業，場面溫馨動人。

影響力科技負責人蔡忠達表示，自己是「北漂科技人」，公司員工長期關心弱勢議題，朋友們也持續支持華山超過10年，讓他更加肯定基金會照顧三失長輩的理念。他說，錢不是問題，能盡一分心是很開心的事。「如果未來生意更好，我會捐得更多，把對的東西給對的人」。

惟信行銷負責人楊愛凝則因了解長輩需求，牽線促成此次捐助，現場煲熱滴雞精，讓長輩溫暖飲用。

華山基金會表示，自2005年在嘉義設站以來已滿20年，累積服務331名失依、失能、失智長輩，去年更成立嘉義市2天使站，擴大在地服務量能。茶會中，眾人共同為兩站切蛋糕慶生，象徵服務不斷、愛心延續，期盼未來照顧更多需要協助的孤老。

今天茶會，市議員黃思婷、林煒軒、西平社區發展協會理事長湯麗梅、市府社會處科長林宜君、影響力科技總經理蔡忠達及特助曲庭佳、嘉鳳獅子會長江虹蓉、嘉女獅子會長鄭秀子、嘉華獅子會第一副會長黃瑞銘等與會。