嘉義角落長輩不孤單 善心企業挺身相助...百萬滴雞精送進家

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
為感謝在地企業與地方鄉親、義工的長期協助，華山基金會舉辦「愛心進行式 幸福傳千里」周年感恩茶會，邀請服務的長輩、善士與義工們到場同樂。記者李宗祐／攝影
科技公司負責人蔡忠達因家中長輩曾失智臥床逾10年，深刻體會弱勢長輩在缺乏陪伴時的孤寂處境，今年首次捐出上百萬元滴雞精給華山基金會，希望替弱勢孤老補充元氣、感受支持。華山今天在嘉義市舉辦周年感恩茶會，結合企業、義工與長輩共享溫暖時光，見證愛心在地延續。

75歲林阿嬤今天在華山周年感恩茶會分享她的故事，她說，她早年失婚，因不堪子女頻頻向她伸手要錢，選擇離家獨居，到餐廳做洗碗工勉力度日，生活辛苦而孤單。華山自2014年起陪伴她11年，提供平日關懷訪視、生活物資與情感支持，成為支撐她的重要力量。前年她意外受傷骨折，第一時間打電話向站長求助，對她而言華山就像第二個家。她也在茶會上親手繪製感謝卡，回贈給捐助企業，場面溫馨動人。

影響力科技負責人蔡忠達表示，自己是「北漂科技人」，公司員工長期關心弱勢議題，朋友們也持續支持華山超過10年，讓他更加肯定基金會照顧三失長輩的理念。他說，錢不是問題，能盡一分心是很開心的事。「如果未來生意更好，我會捐得更多，把對的東西給對的人」。

惟信行銷負責人楊愛凝則因了解長輩需求，牽線促成此次捐助，現場煲熱滴雞精，讓長輩溫暖飲用。

華山基金會表示，自2005年在嘉義設站以來已滿20年，累積服務331名失依、失能、失智長輩，去年更成立嘉義市2天使站，擴大在地服務量能。茶會中，眾人共同為兩站切蛋糕慶生，象徵服務不斷、愛心延續，期盼未來照顧更多需要協助的孤老。

今天茶會，市議員黃思婷、林煒軒、西平社區發展協會理事長湯麗梅、市府社會處科長林宜君、影響力科技總經理蔡忠達及特助曲庭佳、嘉鳳獅子會長江虹蓉、嘉女獅子會長鄭秀子、嘉華獅子會第一副會長黃瑞銘等與會。

華山呼籲社會大眾加入「送愛到家」行列，支持常年服務每月1250元、建站福氣磚每磚6000元，或捐助到宅服務車100萬元（可隨喜），讓弱勢長輩獲得穩定、持續的到宅照顧。愛心專線（05）284-4618文先生，劃撥帳號31545786，戶名華山基金會。

為感謝在地企業與地方鄉親、義工的長期協助，華山基金會舉辦「愛心進行式 幸福傳千里」周年感恩茶會，邀請服務的長輩、善士與義工們到場同樂。記者李宗祐／攝影
影響力科技總經理蔡忠達（右）現場將煲熱滴雞精，讓長輩溫暖飲用。記者李宗祐／攝影
茶會上為兩站切蛋糕慶生，象徵服務不斷、愛心延續，期盼未來照顧更多需要協助的孤老。記者李宗祐／攝影
相關新聞

台南永康國道轉運站今啟用 可望改善搭車亂象成亮點

台南市永康轉運站今天下午啟用，有7條國道客運路線可通達北、中、南各地，連結市區公車提供提供國道與區域間運輸服務。市議員朱...

嘉市資源回收暫置場大火 環保局長提加速去化防災減量3項解方

嘉義市湖子內環保用地資源回收暫置場，昨天下午再度發生火警，濃煙直竄天際，3年3起火災，議員批管理失當。環保局長蕭令宜今天...

朝海裱畫店95周年！4代傳承職人工藝 重現嘉義畫都美街文化記憶

嘉義市知名老字號「朝海裱畫店」今年成立95周年，下午在裱畫店舉辦紀念活動，宣告以全新風貌加入嘉義市街角館計畫。從日治時期...

嘉義角落長輩不孤單 善心企業挺身相助...百萬滴雞精送進家

科技公司負責人蔡忠達因家中長輩曾失智臥床逾10年，深刻體會弱勢長輩在缺乏陪伴時的孤寂處境，今年首次捐出上百萬元滴雞精給華...

台南再增古蹟景點！321巷藝術聚落官舍群啟動委外招商

位於台南市北區公園路321巷、市民熟悉的「321巷藝術聚落」，市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」南、北館新建工程已進入...

嘉市議員反映交通行控跟不上智慧時代 交通處長啟動AI交通升級

嘉義市議員上午質詢現行交通號誌無法反映即時車流，造成行車延誤、能源浪費與事故風險，智慧城市建設應以人為本。交通處長許啓明...

