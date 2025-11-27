台南永康國道轉運站今啟用 可望改善搭車亂象成亮點

台南市永康轉運站今天下午啟用，有7條國道客運路線可通達北、中、南各地，連結市區公車提供提供國道與區域間運輸服務。市議員朱正軒等地方人士認為轉運站出入國道還是不便、希望能增設交流道加快轉運。

永康轉運站有8個大客車月台、機車停車100格、汽機車接送區、計程車排班區及公共自行車YouBike等，共耗資5300萬元，中央補助4500萬元，附近有廣19汽機車停車場，近期也增設路邊機車停車格近460格。

市府表示，轉運站已成永康地區公共運輸新亮點，也成該區交通建設重要新指標。期望透過交通結合旅遊、生活、觀光與醫療資源，創造地方發展加乘效益。

永康鹽行地區長年國道客運都停靠路邊上下車造成爭道亂象，乘客候車的環境不友善，更無停車等轉乘空間。

市府說，規畫在永康物流及轉運專區興建轉運站，並在工程過度時期先設置臨時轉運站，已有效改善鹽行地區交通亂象。永康轉運站啟用後將提供高效率轉乘且便捷舒適的候車環境，成為區內最重要的公共運輸建設指標，搭配永安路拓寬、市地重劃等工程陸續完成，該地區交通環境可望重大改善。

交通局長王銘德表示，永康轉運站10月16日起試營運，進駐的國道客運包括和欣客運7500(台南-台北)、7505(板橋-台南)，統聯客運1611(台北-台南)、1612(台北-台南)、1625A-D(台中-台南)、1837(台北-台南)、1871(台中-台南)等7條路線。

同時調整周邊市區公車進駐停靠，其中5路可串連奇美醫院、成大醫院、台南火車站及多間學校，904及905公車行經安南區亞太棒球場、安南醫院、鹿耳門與永康火車站等重要旅遊、醫療及交通節點。

王銘德說，永康轉運站以「低碳轉運」概念設計，獲2024年國家卓越建設獎最佳規畫設計類優質獎。設計團隊採用沙丘上聚落、大棚子下等候設計概念，以「淺鋸齒式月台」及環形車道動線，讓往來的車輛都可便利快速停靠在這島狀月台上出發與返回。

轉運站主體以鋼構造為核心，在低建蔽率限制下，打造通透明亮、自然通風的站體環境，棚架上方更配合綠能政策，設置太陽能光電棚，為節能、減碳及富有意義與地方特色的轉運站。