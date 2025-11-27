嘉市資源回收暫置場大火 環保局長提加速去化防災減量3項解方

嘉義市湖子內環保用地資源回收暫置場，昨天下午再度發生火警，濃煙直竄天際，3年3起火災，議員批管理失當。環保局長蕭令宜今天在議會質詢後受訪表示，提出「加速去化」、「強化防災」、「資源廢棄物源頭減量」等3項改善解方，根本改善長期堆置與火災風險。

蕭令宜說，本次火災與廢彈簧床回收物自燃有關，長期堆置問題並非回收量暴增，而是因場區工程施工壓縮空間所致。因此首要任務是加速處理、減少庫存，廢彈簧床全面改採委外處理，明年編預算廢彈簧床不再進入場內暫置，直接送往外部處理機構，降低堆積與自燃風險。

提升後端去化速度，針對已堆置的回收物，加快調度送至處理工廠，盡速釋出場內空間。源頭減量、延長物品使用，呼籲市民減少大型家具與雜物丟棄，能修能用者盡量延長生命周期，從源頭降低回收系統負荷。

蕭令宜指出，強化消防設施、確保操作安全，避免再次發生火災，強化硬體與管理制度，擴充防火設施，現行防火區隔已證實可減緩延燒，後續將新增大型水槽、鋪設管線，提升場內初期自救能力。強化日常巡檢監控，目前實施24小時巡查及監視錄影，但因火災發生在巡查後不久，環保局將檢討巡查頻率與方式；宣導市民落實危險物分類，電池、高壓容器等物品若混入一般回收物，易在高溫或碰撞下引發意外。環保局呼籲市民務必協助正確分類。

蕭令宜強調，將以「減量、去化、防火」三軸同時推動，以制度與設備同步改善，降低場內堆置量，從源頭與場內管理阻斷火災風險，避免同類事故再度發生。