台南再增古蹟景點！321巷藝術聚落官舍群啟動委外招商

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市又增一處古蹟建築，原日軍步兵第二聯隊官舍群新建工程將完工，台南市啟動委外招商打造文旅聚落。圖／台南市文化局提供
台南市又增一處古蹟建築，原日軍步兵第二聯隊官舍群新建工程將完工，台南市啟動委外招商打造文旅聚落。圖／台南市文化局提供

位於台南市北區公園路321巷、市民熟悉的「321巷藝術聚落」，市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」南、北館新建工程已進入最後階段，預計於年底完工。南市文化局啟動公開招標委外營運，歡迎具文化場域經營經驗的專業團隊投標，共同打造兼具藝文展演、文旅與生活美學的城市文化門戶。

原日軍步兵第二聯隊官舍群位於日治時期「老松町」軍事區，戰後為台灣省立工學院（今國立成功大學）教授宿舍，2003年登錄為市定古蹟。自2013年「321巷藝術聚落」成立以來，以藝術家進駐與小型展演形塑獨特風景。

近年市府陸續完成9棟官舍與1棟現代建築修護，並新建南、北館及景觀工程，在保留舊構件前提下提升安全與使用彈性，讓百年官舍群在完整街廓與綠意庭院間重現歷史風華。

文化局指出，台南向以文化底蘊深厚著稱，官舍群承載城市從軍事基地、教職宿舍到藝文聚落的變遷。未來透過專業修復與委外機制，引入民間創意與營運量能，可讓市民與旅客以文旅、展覽、表演、導覽與工作坊等方式重新認識這片木構與樹影交織的生活基地。

本案委外範圍包含部分古蹟屋舍及新建南、北館，營業土地面積逾4800平方公尺、建物面積逾1800平方公尺；廣場草皮、園區道路與公共藝術區則由得標廠商協助維護。依因應計畫，園區建物使用類別以H-1住宿類及D-2休閒、文教類為主，可發展旅宿服務、藝術家駐村、小型展演、主題策展與公共教育等多元機能。

在財務機制上，採「固定租金＋營收分成」模式，委外經營期9年，績效良好者可續約一次，最長18年。文化局強調，租金設計兼顧古蹟價值與投資誘因，並鼓勵業者將營運所得回饋於園區維護、內容製作及公共服務，形成「保存、活化、回饋」的良性循環。

文化局將於12月5日（周五）下午2時在官舍群園區辦理現場帶看與招商說明會，活動採線上報名，即日起至12月4日中午受理（報名連結：https://gov.tw/BVv）。招標公告與投標文件請上政府電子採購網及文化局官網查詢。

