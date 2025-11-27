台南社宅「宜居仁和」動土 提供170戶及托嬰中心

台南市推動公辦都市更新，位於仁德區二空新村B區的「宜居仁和」社會住宅今天動土，預計民國118年完工，將提供170戶社會住宅，並設置托嬰中心等社福設施。

台南市副市長趙卿惠出席動土儀式致詞表示，台南市公辦都市更新以「公益多贏導向」為核心精神，透過都更制度設計與土地活化，不僅帶動城市空間重整與建設能量，更能讓市府無償取得社會住宅與公共設施，減輕財政負擔。

趙卿惠表示，社會住宅是台南市長黃偉哲任內重要政策，從無到有，台南攜手中央在短短數年間已推升社宅規劃戶數突破逾1.2萬戶，展現市府落實居住正義行動力。

她說，今年已有公辦都更社會住宅陸續交屋入住，獲得住戶普遍好評，台南市首座自建「宜居小東」社宅也即將招租，未來將持續結合中央政策與地方創新機制，打造分布均衡、設計友善的社宅網絡，讓青年、弱勢與家庭都能「住得起、住得好、住得安心」。

台南市政府都市發展局長林榮川表示，「宜居仁和」基地鄰近二空新村與東區巴克禮紀念公園，銜接南台南站副都心生活圈，發展定位為兼具綠地系統、人本環境、文化綠廊與低碳社區的綜合型宜居社區。

林榮川表示，此案基地面積約3041平方公尺，規劃地上14層、地下2層建築，共設計托嬰中心1處、社會住宅170戶，含1至2房型與無障礙房型，預計118年完工，整體規劃融入二空眷村文化脈絡，導入藝文與文創元素，串聯周邊開放空間與綠帶，形塑具歷史溫度與現代舒適感的人文住居環境。