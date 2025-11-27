嘉市議員轟交通行控跟不上智慧時代 交通處長啟動AI交通升級

嘉義市議員上午質詢現行交通號誌無法反映即時車流，造成行車延誤、能源浪費與事故風險，智慧城市建設應以人為本。交通處長許啓明說，嘉市成立智慧交通控制中心，配合交通部ITS計畫推動號誌「實地重整」與「動態控制。

議員黃大祐質詢，固定秒數紅綠燈，無法反映瞬息萬變的車流，不但拖慢通勤、浪費能源，更讓駕駛因久產生搶快心理，埋下事故風險。智慧城市不能只喊口號，AI號誌應像「交通指揮導演」般，懂得觀察、即時調整，真正讓市民感受到交通變聰明了。

黃大祐指傳統號誌的4大問題：無法反映車流現況，延誤時間，降低行車體驗。怠速等紅燈造成能源浪費與城市碳排壓力。久候容易讓駕駛搶快，提高事故風險。智慧城市建設過度技術導向，未以人為本。AI號誌應具備即時監控車流、自動調整綠燈、學區過街保護、深夜縮時與事故動態疏導等功能，才能真正改善通勤效率。

交通處長許啓明回應，嘉市已成立智慧交通控制中心，配合交通部ITS計畫推動號誌「實地重整」與「動態控制」，不再依賴舊有固定秒數資料，而是依車流多寡即時調整。第一階段完成中山路、國華街路、忠孝路等7大路段，行車效率提升12%至20%。

目前忠孝路與北港路部分路段已啟用AI動態號誌，今年再獲中央補助逾2000萬元，將持續擴大建置。規畫最終覆蓋25條幹道，但因中央經費有限，只能採「分年分段」方式推動，許啟明強調「會逐段做完」，議員盼市府加速腳步，讓智慧號誌改善成效能在交通看板與市民日常通勤更具體呈現，讓嘉義邁入AI交通時代。