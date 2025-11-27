「大圳未來研究所」上線 探索烏山頭及嘉南大圳

烏山頭水庫及嘉南大圳走過百年，台南市政府今天宣布Line互動遊程遊戲「大圳未來研究所」，正式在烏山頭水庫風景區及隆田CHACHA文資教育園區上線，探索台灣重要水利系統。

台南市文化資產管理處今天指出，「大圳未來研究所」互動遊戲不需下載任何應用程式，只要在兩大園區內掃描QR Code加入官方Line帳號就立即啟動，展開數位解謎旅程。

「大圳未來研究所」規劃2條遊程路線，第一條路線設置於烏山頭水庫風景區，以「水利工程師見習生」為主題，設計7道沉浸式關卡，引導玩家從水庫工程技術、八田與一設計理念、到灌溉系統運作邏輯，逐步解鎖嘉南大圳基礎知識。

第二條路線位於隆田CHACHA文資教育園區，遊程以「車票篇」與「畫筆篇」為主題，各設置4道互動挑戰，適合親子家庭共同參與。

文資處表示，在Q版八田與一與水圳超人陪伴下，遊戲玩家將從被動參觀者轉變為主動探究者，透過實境走訪與沉浸式解謎任務，理解嘉南大圳如何讓嘉南平原從「看天田」躍升為台灣最重要米糧產地，並吸收水利工程與文化知識。