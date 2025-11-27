嘉市資收場3年3大火…議員轟管理失能 環保局長：強化管理

嘉義市湖子內環保用地資源回收堆置昨天下午火警，濃煙直衝天際、市議員今天上午質詢暫置場3年3次大火，環保局以「自燃」說明，未回答火災為何一再重演，痛批「火可滅，但市民對市府信任不能一直被燒掉。」環保局長蕭令宜回應，強化管理改善。

議員黃露慧質疑暫置場堆置量是否超標、處理速度是否過慢、審計室糾正是否落實等關鍵問題，市府至今沒有完整說明。市府經費、人力逐年增加，卻無法解決廢棄物管理的根本問題，強調「制度問題才是火災不斷的主因」。

最受抨擊的是空汙警示啟動過慢。黃露慧批評，濃煙肉眼可見飄散，但環保局未第一時間提醒民眾關窗、減少外出，公共衛生資訊嚴重落後，「這不是天氣能帶過的問題。」

面對砲轟，環保局長蕭令宜回應，已加裝AI熱點監測、重新畫分堆置區、清出消防通道，正在發包3項工程改善場地，現行廢棄物收費制度（隨水費收取）1年僅8千多萬元，但市府支出遠超其上，明年度預算編列場地改善工程。

不過黃露慧質疑，改善措施喊多年，大火仍接連發生，若暫置場位置不適合，就應重新檢討選址，而非一再發生事故後再解釋應變不足，「不要等到第4次大火，再說同樣的話。」 後續將持續追蹤，要求市府提出具體改革與完整調查，讓市民安心，不再活在濃煙陰影中。