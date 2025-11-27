台南古蹟日軍第二聯隊官舍群 委外營運打造文化門戶
台南市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」南、北館新建工程，預定今年底完工；市府規劃部份古蹟屋舍及南、北館委外營運，打造城市文化門戶。
「原日軍步兵第二聯隊官舍群」位於台南市北區公園路321巷，也就是「321巷藝術聚落」，南、北館屬於新建工程，如今進入最後階段，南市府文化局將啟動公開招標委外營運，讓這塊區域兼具藝文展演、文旅與生活美學。
文化局今天指出，委外範圍涵蓋部分古蹟屋舍及南、北館，營業土地面積逾4800平方公尺，建物面積逾1800平方公尺；廣場草皮、園區道路與公共藝術區等，由得標廠商協助維護。
文化局表示，園區建物使用類別，以H-1住宿類及D-2休閒、文教類為主，可發展旅宿服務、藝術家駐村、小型展演、主題策展與公共教育等多元機能。
文化局說明，租金設計兼顧古蹟價值與投資誘因，並鼓勵業者將營運所得回饋於園區維護、內容製作及公共服務，形成「保存-活化-回饋」良性循環。
原日軍步兵第二聯隊官舍群位於日治時期「老松町」軍事區，戰後成為台灣省立工學院（今天的國立成功大學）教授宿舍，2003年登錄為市定古蹟；市府近年陸續完成9棟官舍與1棟現代建築修護，並新建南、北館及景觀工程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言