2026台灣燈會嘉義縣明年元宵節登場 主視覺「嘉義君」IP亮相
交通部觀光署公布2026台灣燈會嘉義縣登場，昨天臉書粉專揭露今年全新主視覺與角色IP，推出「嘉義君」及觀光大使「嘉嘉、義義」，以漢字「嘉義」轉化為角色，串連在地山海地貌、人文歷史與多元文化，象徵「新嘉義」正式亮相。
主視覺分成日夜2版。日間版以阿里山日出橘為主色調，融合神木、小火車等意象；夜間版以星空與無人機燈光秀為設計核心，展現台灣燈會科技美學。視覺內容從阿里山晨光、故宮南院，到高岳車站與沼平公園夜景，呈現嘉義文化與科技共融城市風貌。
縣長翁章梁表示，台灣燈會是國家級大型觀光盛事，2026燈會將以「新嘉義」為主軸，透過無人機展演、數位科技藝術、多媒體創作，突顯嘉義在農業科技、產業升級與文化創意上的轉型能量，向世界展示嘉義的蛻變。
嘉縣2008年生肖「豬年」承辦首次台灣燈會，2018年生肖「狗年」承辦台灣燈會，創下眾多紀錄。明年「馬年」三度接棒，縣府規畫主展區設於高鐵嘉義站周邊縣府特定區，串聯故宮南院、太子大道、縣治特區與府前廣場等場域，整合水域、空域與地景建築，打造跨越水陸空的沉浸式賞燈體驗。
2026台灣燈會預計2026年3月3日（元宵節）開燈，展期13天至3月15日閉幕。翁章梁表示，縣府已具備2次承辦大型燈會的經驗，此次將再次擦亮台灣燈會品牌，展現嘉義在無人機國家隊、智慧農業與文化藝術上的能量，吸引國內外旅客看見「新嘉義」的無限可能。
