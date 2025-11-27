快訊

海鯤號潛艦交船倒數計時 直擊今破浪出海測試

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火太駭人…1張圖看懂火場逃生避難流程 勿搭電梯別躲浴室

聽新聞
0:00 / 0:00

2026台灣燈會嘉義縣明年元宵節登場 主視覺「嘉義君」IP亮相

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
交通部觀光署公布2026台灣燈會嘉義縣登場，昨天臉書粉專揭露今年全新主視覺與角色IP，推出「嘉義君」及觀光大使「嘉嘉、義義」，以漢字「嘉義」轉化為角色，串連在地山海地貌、人文歷史與多元文化，象徵「新嘉義」正式亮相。圖／取自觀光署臉書
交通部觀光署公布2026台灣燈會嘉義縣登場，昨天臉書粉專揭露今年全新主視覺與角色IP，推出「嘉義君」及觀光大使「嘉嘉、義義」，以漢字「嘉義」轉化為角色，串連在地山海地貌、人文歷史與多元文化，象徵「新嘉義」正式亮相。圖／取自觀光署臉書

交通部觀光署公布2026台灣燈會嘉義縣登場，昨天臉書粉專揭露今年全新主視覺與角色IP，推出「嘉義君」及觀光大使「嘉嘉、義義」，以漢字「嘉義」轉化為角色，串連在地山海地貌、人文歷史與多元文化，象徵「新嘉義」正式亮相。

主視覺分成日夜2版。日間版以阿里山日出橘為主色調，融合神木、小火車等意象；夜間版以星空與無人機燈光秀為設計核心，展現台灣燈會科技美學。視覺內容從阿里山晨光、故宮南院，到高岳車站與沼平公園夜景，呈現嘉義文化與科技共融城市風貌。

縣長翁章梁表示，台灣燈會是國家級大型觀光盛事，2026燈會將以「新嘉義」為主軸，透過無人機展演、數位科技藝術、多媒體創作，突顯嘉義在農業科技、產業升級與文化創意上的轉型能量，向世界展示嘉義的蛻變。

嘉縣2008年生肖「豬年」承辦首次台灣燈會，2018年生肖「狗年」承辦台灣燈會，創下眾多紀錄。明年「馬年」三度接棒，縣府規畫主展區設於高鐵嘉義站周邊縣府特定區，串聯故宮南院、太子大道、縣治特區與府前廣場等場域，整合水域、空域與地景建築，打造跨越水陸空的沉浸式賞燈體驗。

2026台灣燈會預計2026年3月3日（元宵節）開燈，展期13天至3月15日閉幕。翁章梁表示，縣府已具備2次承辦大型燈會的經驗，此次將再次擦亮台灣燈會品牌，展現嘉義在無人機國家隊、智慧農業與文化藝術上的能量，吸引國內外旅客看見「新嘉義」的無限可能。

嘉縣明年「馬年」三度接棒承辦台灣燈會，縣府規畫主展區設於高鐵嘉義站周邊縣府特定區，串聯故宮南院、太子大道、縣治特區與府前廣場等場域，整合水域、空域與地景建築，打造跨越水陸空的沉浸式賞燈體驗。圖／嘉縣府提供
嘉縣明年「馬年」三度接棒承辦台灣燈會，縣府規畫主展區設於高鐵嘉義站周邊縣府特定區，串聯故宮南院、太子大道、縣治特區與府前廣場等場域，整合水域、空域與地景建築，打造跨越水陸空的沉浸式賞燈體驗。圖／嘉縣府提供

台灣燈會 嘉義 故宮南院

延伸閱讀

嘉縣梅山親子公園亮相 梅花意象、共融設施成亮點

全國南區社區環教成果展 環境部政次葉俊宏盼落實淨零綠生活

翁章梁賣藕粉？縣長遭AI變造影片冒用 縣府報警要求臉書下架

《大濛》嘉義首映滿場 翁章梁：陳玉勳用電影讓世界看見嘉義

相關新聞

2026台灣燈會嘉義縣明年元宵節登場 主視覺「嘉義君」IP亮相

交通部觀光署公布2026台灣燈會嘉義縣登場，昨天臉書粉專揭露今年全新主視覺與角色IP，推出「嘉義君」及觀光大使「嘉嘉、義...

砲校3千人進駐台南關廟 周邊交通沒到位

陸軍砲兵訓練指揮部上月進駐台南關廟，將為當地帶來約3000名學生及軍職人員，但對外交通未到位，議員指公車班次、站點配置及...

世界美顏小姐泳裝賽移師台南首辦 32國佳麗展自信風采

世界美顏小姐從2015年第一次才藝總決賽台南舉辦後，睽違十年，泳裝賽首度在台南舉辦，由四葉國際餐旅集團SOL-Taina...

疏解南科、西港大橋車流 跨曾文溪大橋最快2026年動工

南科外溢擴大，台19線西港大橋上下班交通壅塞嚴重，議員關切興建南41線跨曾文溪橋進度，南市工務局表示，目前正進行設計中，...

嘉義花海生活節周末登場 沉浸式花海百攤市集7組卡司嗨翻

2025嘉義花海生活節周休假日29、30日，在嘉市玉山路底登場。今年以「回嘉看花」為主題，串連向日葵、粉紅與金橘波斯菊、...

嘉義市飆車族深夜炸街擾民噪音投訴不斷 環保局：嚴格取締

深夜飆車、改裝車炸街問題在嘉義市多區持續造成民怨。嘉市議員上午質詢，近期從北港路到自強街、興業西路、湖子內環湖路，居民紛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。