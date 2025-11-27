砲校3千人進駐台南關廟 周邊交通沒到位

陸軍砲兵訓練指揮部上月進駐台南關廟，將為當地帶來約3000名學生及軍職人員，但對外交通未到位，議員指公車班次、站點配置及營運路線都應配合調整，將人潮導入關廟市區帶動商機，交通局說已檢討在營區設站及調整公車路線，另，關廟第一公墓遷葬後釋出約29公頃公有土地，建議配合捷運啟動都計變更，打造新市鎮，市府允提初步規畫。

市議員郭鴻儀質詢表示，砲訓部隊進駐關廟，地方就業、商機活絡、道路與公共設施升級，都將因這3000人口而改變，關廟以往被視為邊陲，可望帶動發展。

但郭鴻儀指出，目前從營區搭公車要走25分，班距過長、路線單一，要求公車應有路線直達關廟轉運站，讓營區往返進入關廟市區，以活絡商圈，並增設經台86線接台1線、可快速直達台南車站的路線，滿足大量外縣市入伍學員的通勤需求。

交通局表示，公共運輸處已依軍方需求進行評估，將在營區大門增設公車站位，並調整現有路線與班次，規畫公車繞駛營區，讓軍校師生與周邊居民使用更為便利。待評估完成後，市府將與客運業者協調，盡速啟動調整。

另關廟第一公墓緊鄰捷運藍線延伸線路廊及關廟國中，具備推動TOD（運輸導向開發）模式的條件，郭鴻儀建議市府啟動都市計畫變更，將此區打造成關廟新市鎮。市府都市發展局回應，相關都計變更方向將整理後提報議會，預計下會期提出初步規畫。