世界美顏小姐泳裝賽移師台南首辦 32國佳麗展自信風采

世界美顏小姐從2015年第一次才藝總決賽台南舉辦後，睽違十年，泳裝賽首度在台南舉辦，由四葉國際餐旅集團SOL-Tainan主辦，來自世界32個國家的佳麗今天在台南安平雅樂軒酒店舉辦泳裝賽精彩登場。

主辦單位表示，泳裝賽一直是世界美顏小姐最具指標性的重點分項，象徵女性對自信、健康與體態力量的肯定。「泳裝舞台不是身材競賽，而是展現自信、活力與國際舞台風采。」

今年將台南選為泳裝賽場地具有關鍵意義。除了安平港區象徵台灣與世界連結的歷史意涵外，台南同時以旅遊能見度、美食文化、人情魅力與高端飯店能量成為城市形象推廣的最佳舞台。

四葉國際餐旅集團董事長、亞果遊艇集團樂活海洋學院董事胡竣甯，擔任 2025 世界美顏小姐賽事會長。胡竣甯表示，「一場國際賽事，真正的影響不是一天的盛典，而是讓世界看過之後，記得台灣。」

除了泳裝舞台，本次活動也將透過拍攝、旅遊走訪與社群宣傳，讓每位佳麗成為台南城市大使。32位佳麗將於11月30日台中好運來飯店全球總決賽爭奪后冠。