疏解南科、西港大橋車流 跨曾文溪大橋最快2026年動工

南科外溢擴大，台19線西港大橋上下班交通壅塞嚴重，議員關切興建南41線跨曾文溪橋進度，南市工務局表示，目前正進行設計中，因該案已獲中央支持，經費已經有著落，預計最快在2026年可望動工。

南市議員方一峰今天質詢，關心南41線佳里、西港段跨曾文溪至安南區段的交通系統建設進度，希望市府要加快腳步，西港區人口是溪北地區唯一持續成長，發展快速急需跨曾文溪橋梁疏解交通需求。

工務局說明，南41線佳里、西港段跨曾文溪至安南區段的交通系統，路線長約10.7公里，經費約71億元（用地費10.5億元，工程费60.5億元）。今年5月完成規畫階段，後續辦理都市計畫變更，待都變完成後申請中央經費補助。

工務局說，安南區路段因涉及農業區阻隔，前經提市都委會討論，委員認為確有經費及推動計畫時再提出都市計畫變更。本案目前簽陳辦理優先路線（南41線途經西酒劉厝的外環道至市道173），市預算預計自2025至2027年編列合計8億元。

另外，「佳里區南41線延伸至173線拓寬工程」委託規畫、設計及監造案於10月28日開標，11月3日召開評選會，並於11月25日議價。