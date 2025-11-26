快訊

「直美」醫師確定失業！特管辦法修法 衛福部與40醫界團體達成2大共識

超出預料！「北捷踹嬤」罰金比較高 Fumi阿姨為裁定書「1動詞」提申訴

香港大火疑人禍？工人竹棚架旁吸菸畫面瘋傳 網怒罵：沒安全意識

嘉縣大林4處灌溉溝渠年久失修 農業部允儘速改善

中央社／ 嘉義縣26日電

立法院經濟委員會今天邀集農業部官員前往嘉義縣大林鎮考察已使用逾50年4處年久失修、淤積嚴重的灌溉溝渠。農業部政務次長黃昭欽說，會儘速辦理相關改善工程。

立院經濟委員會委員民進黨立委蔡易餘今天邀請黃昭欽、民進黨嘉義縣議員江志明及地方民代實地考察「嘉義地區農經建設概況—大林鎮農水路改善工程」。

蔡易餘告訴中央社記者，今天會勘大林地區4處急需修繕的農水路，包括甘蔗崙中排、北勢分線等處，預估改善經費分別約新台幣300多萬元至600多萬元不等。

蔡易餘指出，這些設施多為58年時施做的工程，年代久遠，過去以土堤施作，經年累月已出現邊坡崩落、路基不穩、排水功能受損等情形。不僅造成灌溉困難，更影響居民及學生通行安全，尤其逢雨天路面坍塌不易辨識，騎乘機車易有掉落風險，地方民眾長期為此感到不安。

蔡易餘指出，大林位於雲林水系下游，山區大量淤泥順水而下，造成水路日益淤積，降低排水量能。他呼籲工程應加速推動，從根本改善大林水系長期的淤泥問題，避免水路持續淺化，影響農業用水及排洪功能。

黃昭欽在會勘後承諾，中央充分理解地方在用水、排水及行車安全上的迫切需求，將依據今天考察結果請農水署儘速辦理相關改善工程。此外，針對農水路淤積問題，也將在農忙休息時加強清疏作業，以提升整體水路功能，改善大林地區農民長期面臨的用水與安全課題。

蔡易餘 考察 嘉義

延伸閱讀

世界肺阻塞日 蔡易餘談父親蔡啟芳「換肺重生」...推動篩檢復健補助

蔡易餘媒合企業捐3部交通車 嘉義縣國高中受惠

民進黨嘉義縣長初選開跑 莊豐安表態挺蔡易餘喊唯一支持

嘉縣外傘頂洲告急 網卻傳西側出現太陽能板 蔡易餘：假訊息

相關新聞

世界美顏小姐泳裝賽移師台南首辦 32國佳麗展自信風采

世界美顏小姐從2015年第一次才藝總決賽台南舉辦後，睽違十年，泳裝賽首度在台南舉辦，由四葉國際餐旅集團SOL-Taina...

疏解南科、西港大橋車流 跨曾文溪大橋最快2026年動工

南科外溢擴大，台19線西港大橋上下班交通壅塞嚴重，議員關切興建南41線跨曾文溪橋進度，南市工務局表示，目前正進行設計中，...

嘉義花海生活節周末登場 沉浸式花海百攤市集7組卡司嗨翻

2025嘉義花海生活節周休假日29、30日，在嘉市玉山路底登場。今年以「回嘉看花」為主題，串連向日葵、粉紅與金橘波斯菊、...

嘉義市飆車族深夜炸街擾民噪音投訴不斷 環保局：嚴格取締

深夜飆車、改裝車炸街問題在嘉義市多區持續造成民怨。嘉市議員上午質詢，近期從北港路到自強街、興業西路、湖子內環湖路，居民紛...

全國救災指揮通信平台車操作競賽 台南消防局再奪第一名佳績

台南市消防局今派出指揮通信平台車操作種子教官、消防員陳柏榮、林紜鋒參與內政部消防署的舉辦救災指揮通信平台車操作競賽，憑藉...

警方啟用「毒品唾液快篩試劑」揪3毒駕中央僅配80劑 嘉市警局掏預算補貨

嘉義市警察局導入中央配置「毒品唾液快篩試劑」，打擊毒品入侵校園、遏止毒駕上路，添反毒利器。議員上午質詢強調，毒品問題長期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。