嘉義花海生活節周末登場 沉浸式花海百攤市集7組卡司嗨翻
2025嘉義花海生活節周休假日29、30日，在嘉市玉山路底登場。今年以「回嘉看花」為主題，串連向日葵、粉紅與金橘波斯菊、百日草等花區，打造沉浸式步道，配置多件大型藝術裝置，成為拍照、打卡的亮點景點。
市府建設處說，活動內容豐富，現場規畫兒童表演、闖關遊戲、近百攤花語市集，並推出多項手作體驗，包括擴香瓶DIY、花果茶體驗課，以及花形蠟線手繩與腳繩等創作課程，提供遊客從視覺、嗅覺到手作的完整感受。親子、年輕族群與外地旅客都能在花海間散步、購物，享受嘉義城市節奏。
音樂演出陣容同樣吸睛，2天邀集7組表演者輪番上場，包括MangoJump芒果醬、旺福、元宇炘XINA、羊米人YUMMY MAN、馬克SAVAGE.M、政學Zed-X與Juice Boy，以多元風格打造戶外音樂現場。建設處提醒，活動周邊停車空間有限，呼籲遊客多利用大眾運輸或免費接駁車往返市區與會場，以減少交通負擔並響應減碳。活動資訊可至嘉義市政府建設處臉書查詢。
