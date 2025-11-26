嘉義花海生活節周末登場 沉浸式花海百攤市集7組卡司嗨翻

2025嘉義花海生活節周休假日29、30日，在嘉市玉山路底登場。今年以「回嘉看花」為主題，串連向日葵、粉紅與金橘波斯菊、百日草等花區，打造沉浸式步道，配置多件大型藝術裝置，成為拍照、打卡的亮點景點。

市府建設處說，活動內容豐富，現場規畫兒童表演、闖關遊戲、近百攤花語市集，並推出多項手作體驗，包括擴香瓶DIY、花果茶體驗課，以及花形蠟線手繩與腳繩等創作課程，提供遊客從視覺、嗅覺到手作的完整感受。親子、年輕族群與外地旅客都能在花海間散步、購物，享受嘉義城市節奏。