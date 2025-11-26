地震頻傳強化應變 雲林首度導入智慧機器人救災

近來地震頻傳，雲林縣為強化毒化災害應變量能，環保局、消防局、環境部中區環境事故專業技術小組等單位今在健豐泡綿雲林廠舉行「毒性化學物質災害應變防救演練」，並首次導入消防滅火及偵檢多功能機器人智慧救災，以無腳本、無預警方式演練，突檢各單位災害應變能力。

近日地震頻傳，日前雲林古坑更罕見發生地震，環保局為此今在健豐泡綿雲林場舉行毒性化學物質災害應變防救演練，非工業區可能面臨的複合場域災害，模擬地震導致貯槽管線破損、化學品外洩等情境進行演練。

環保局秘書沈淑妧表示，今天演練不僅「無腳本、無預警」全程實兵方式進行，不事前公布情境，全面檢驗各單位在突發化學事故下的反應速度、橫向協作與科技整合能力，並首次導入雙智慧救災機器人，由消防局與環境部中區技術小組合作操作。

今天演練由消防滅火機器人率先進場，噴灑水霧執行降溫與稀釋氣體濃度的戒護任務，隨後偵檢多功能機器人深入事故熱區，進行影像回傳、氣體偵測與數據傳輸。消防人員則透過遠端操控取代高風險近距離作業，指揮中心可即時掌握現場化學濃度與影像資訊，提升救災效率。