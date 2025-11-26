快訊

搶便宜！好市多黑色購物周Day 4優惠再加碼 這款除濕機現折3400元

日職／成績爛遭砍薪6000萬！ 戶鄉翔征發誓：明年要好好表現

投資低於日韓？台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

地震頻傳強化應變 雲林首度導入智慧機器人救災

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣為強化毒化災害應變量能，今在健豐泡綿雲林廠舉行「毒性化學物質災害應變防救演練」，並首次導入消防滅火及偵檢多功能機器人智慧救災。記者陳雅玲／攝影
雲林縣為強化毒化災害應變量能，今在健豐泡綿雲林廠舉行「毒性化學物質災害應變防救演練」，並首次導入消防滅火及偵檢多功能機器人智慧救災。記者陳雅玲／攝影

近來地震頻傳，雲林縣為強化毒化災害應變量能，環保局、消防局、環境部中區環境事故專業技術小組等單位今在健豐泡綿雲林廠舉行「毒性化學物質災害應變防救演練」，並首次導入消防滅火及偵檢多功能機器人智慧救災，以無腳本、無預警方式演練，突檢各單位災害應變能力。

近日地震頻傳，日前雲林古坑更罕見發生地震，環保局為此今在健豐泡綿雲林場舉行毒性化學物質災害應變防救演練，非工業區可能面臨的複合場域災害，模擬地震導致貯槽管線破損、化學品外洩等情境進行演練。

環保局秘書沈淑妧表示，今天演練不僅「無腳本、無預警」全程實兵方式進行，不事前公布情境，全面檢驗各單位在突發化學事故下的反應速度、橫向協作與科技整合能力，並首次導入雙智慧救災機器人，由消防局與環境部中區技術小組合作操作。

今天演練由消防滅火機器人率先進場，噴灑水霧執行降溫與稀釋氣體濃度的戒護任務，隨後偵檢多功能機器人深入事故熱區，進行影像回傳、氣體偵測與數據傳輸。消防人員則透過遠端操控取代高風險近距離作業，指揮中心可即時掌握現場化學濃度與影像資訊，提升救災效率。

沈淑妧表示，此次演練以「無腳本演習」、「科技導入」、「跨單位整合」為重點，讓化學防災更貼近實際場景，未來將持續推動智慧防災科技，打造韌性家園。

雲林縣為強化毒化災害應變量能，今在健豐泡綿雲林廠舉行「毒性化學物質災害應變防救演練」，並首次導入消防滅火及偵檢多功能機器人智慧救災。記者陳雅玲／攝影
雲林縣為強化毒化災害應變量能，今在健豐泡綿雲林廠舉行「毒性化學物質災害應變防救演練」，並首次導入消防滅火及偵檢多功能機器人智慧救災。記者陳雅玲／攝影
雲林縣為強化毒化災害應變量能，今在健豐泡綿雲林廠舉行「毒性化學物質災害應變防救演練」，並首次導入消防滅火及偵檢多功能機器人智慧救災。記者陳雅玲／攝影
雲林縣為強化毒化災害應變量能，今在健豐泡綿雲林廠舉行「毒性化學物質災害應變防救演練」，並首次導入消防滅火及偵檢多功能機器人智慧救災。記者陳雅玲／攝影
雲林縣為強化毒化災害應變量能，今在健豐泡綿雲林廠舉行「毒性化學物質災害應變防救演練」，並首次導入消防滅火及偵檢多功能機器人智慧救災。記者陳雅玲／攝影
雲林縣為強化毒化災害應變量能，今在健豐泡綿雲林廠舉行「毒性化學物質災害應變防救演練」，並首次導入消防滅火及偵檢多功能機器人智慧救災。記者陳雅玲／攝影

災害 地震 雲林

延伸閱讀

影／在地企業投入公益再度捐贈救災裝備 台南市消防局獲幫浦消防車

強化災害應變體系整體量能 內政部首辦替代役戶外訓練

全國救災指揮通信平台車操作競賽 台南消防局再奪第一名佳績

台中龍井竹坑南寮C步道火警撲滅中 環保局：這3區居民加強防護

相關新聞

嘉義花海生活節周末登場 沉浸式花海百攤市集7組卡司嗨翻

2025嘉義花海生活節周休假日29、30日，在嘉市玉山路底登場。今年以「回嘉看花」為主題，串連向日葵、粉紅與金橘波斯菊、...

嘉義市飆車族深夜炸街擾民噪音投訴不斷 環保局：嚴格取締

深夜飆車、改裝車炸街問題在嘉義市多區持續造成民怨。嘉市議員上午質詢，近期從北港路到自強街、興業西路、湖子內環湖路，居民紛...

全國救災指揮通信平台車操作競賽 台南消防局再奪第一名佳績

台南市消防局今派出指揮通信平台車操作種子教官、消防員陳柏榮、林紜鋒參與內政部消防署的舉辦救災指揮通信平台車操作競賽，憑藉...

警方啟用「毒品唾液快篩試劑」揪3毒駕中央僅配80劑 嘉市警局掏預算補貨

嘉義市警察局導入中央配置「毒品唾液快篩試劑」，打擊毒品入侵校園、遏止毒駕上路，添反毒利器。議員上午質詢強調，毒品問題長期...

西螺大橋將辦理維修補強 從下月1日起全橋封閉逾1年

跨越濁水溪、連接彰化與雲林的西螺大橋，由於部分鋼構鏽蝕、橋面板底混凝土剝落等狀況，將從12月1日到2027年1月4日辦理...

男子工作中意外不幸離世 母忍痛成全遺願器捐助5人

器官捐贈是一種無私且崇高行為，奇美醫院26年前完成首例器捐，迄今已完成192例器官及組織捐贈案例，院方近期舉辦感恩追思會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。