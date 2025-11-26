南市安南區149戶社區道路寬僅2公尺 救護車兩度受阻

台南市議員陳怡珍今天在市議會質詢時指出，安南區佳順寓安社區位於台江大道一段859巷1弄，社區共149戶。社區前方的主要通行道路實際寬度竟不足2公尺，都市計畫道路應達8公尺，近期已發生救護車兩度受阻，要求市府立即檢討。 工務局表示，啟動評估改善動線。

陳怡珍指出，今年9月25日，社區保全人員身體不適需緊急送醫時，救護車因道路過窄無法進入，延誤救援時間，嚴重威脅生命安全；11月23日社區周邊再度發生交通事故，救護車同樣被迫受阻，顯見道路問題已非偶發事件。

她質疑，若救護車都無法通行，未來若發生火警，消防車更不可能順利進入，後果不堪設想。這不僅關係149戶居民的住居安全，更凸顯市府在公共安全管理上的重大缺口。

陳怡珍指出，「安全是市府最基本的責任」，佳順寓安社區居民卻每日暴露在「救護車進不來、消防車進不去」的風險之中，完全無法安心。籲請市府相關局處務必正視問題並跨局合作，盡速提出具體改善方案與可執行的時程表。

市府工務局表示，經查該處位於本市安南區 AN09-20-8M 都市計畫道路後段範圍。為改善當地救護動線、提升民眾安全，工務局已先優先啟動評估，展開相關作業，有關道路徵收開闢，後續將依財務規畫逐步推動。