在地企業投入公益再度捐贈救災裝備 台南市消防局獲幫浦消防車
可成科技公司積極投入社會公益，過去曾捐贈消防救災裝備、弱勢團體用車、除菌機及閱讀雜誌等資源，長期致力於推動多元社會關懷，今天再度捐贈台南市消防局價值250萬元的1輛幫浦消防車，配備高壓細水霧系統、水箱及拖船鉤等設備，提升地方災害應變能力。
台南市消防局指出，幫浦消防車具備高機動性、高效節水、降低受災戶水損等特點，除可執行滅火任務外，遇水災時亦能拖曳船艇出勤，符合消防局近年積極推動多功能救災車輛之規劃，可成科技股份有限公司今天即捐贈1輛，由協理李士瑋代表捐贈。
市長黃偉哲表示，感謝可成科技慷慨捐贈消防局救災車輛，多功能救災車對於提升災害應變及救援成效具有重大助益；政府資源有限，但民間力量無窮，可成科技的義舉充實消防救災能量，提升災害搶救效能，為市民打造更安全的生活環境。
今天消防局由專門委員黃輝林代表受贈並回贈感謝狀，局局長李明峯表示，消防局持續精進專業技術與裝備能量，努力提升救災效率與搶救品質，可成科技慷慨捐贈幫浦消防車，不僅強化消防局執勤能力，也展現企業回饋社會、共同守護城市安全的高度社會責任。
