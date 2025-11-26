聽新聞
嘉義市飆車族深夜炸街擾民噪音投訴不斷 環保局：嚴格取締
深夜飆車、改裝車炸街問題在嘉義市多區持續造成民怨。嘉市議員上午質詢，近期從北港路到自強街、興業西路、湖子內環湖路，居民紛紛在社群抱怨「半夜吵到不能睡」、「像無政府狀態」，質疑派出所就在附近卻壓不住噪音亂象。環保局長蕭令宜、警局長陳明志回應，聯手嚴格取締，噪音偵測設備設置密度全國第一。
議員王浩質詢，他多次提醒市府必須對深夜飆車與改裝噪音宣戰，要求環保局與警察局聯手，建立有效的夜間噪音管制模式。但執法量與民眾感受到的噪音頻率仍不成比例。民眾投訴四處炸開：經國新城、興業西路、湖子內都成熱點，投訴：「自強街半夜一堆汽車炸街！派出所在路尾也沒用」、「民生南路每天像無政府狀態」、「湖子內凌晨車輛超多」、「經國新城附近吵到崩潰」。
警察局長陳明志表示，對深夜噪音與危險駕車行為會全力執法，針對改裝排氣管機車加強查緝，也與環保局同步合作夜間噪音稽查。他強調，噪音發生通常突發、短暫，但只要有民眾報案，警方都會立即趕赴處理。
環保局長蕭令宜說，噪音投訴量逐年下降，噪音執法並非上個月開始，而是2024年起啟動跨局處「淨音專案」，每月固定聯合稽查。與2023年相比，2024年噪音陳情下降20%，今年迄今與去年同期比，再下降12%，噪音偵測設備設置密度全國第一，會將民眾反映熱區納入固定或移動式取締點，隨時與警察局、監理站合作加強稽查。
