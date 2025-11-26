台南1至10月A1事故肇因 分心駕駛居首其次闖紅燈等

快訊

中央社／ 台南26日電

台南市政府交通局統計分析，台南市1月至10月A1事故（車禍當下或車禍發生24小時內有人死亡）肇因以分心駕駛居首，其次為闖紅燈及逆向等，人為風險仍是主因核心。

交通局今天發布新聞稿指出，台南市今年上半年A1事故一度偏高，但在交通工程優化、全齡交通教育及精準執法策略等多面向推動下，7月至11月下旬A1事故死亡人數較去年同期降幅約3成（減少20人）。

此外，台南市1月至10月A2事故（車禍有人受傷或車禍發生24小時後有人死亡）降幅1.4%（減少625人），涉及酒駕A1事故也較近3年度平均下降67%（減少6人），在行人專用時相、人行空間優化及通學步道等工程陸續完成下，整體推動策略已逐步展現具體成效。

交通局表示，道安團隊民國114年至116年度推動道路交通安全多元提升計畫，滾動式檢討計畫目標與執行策略，115年度將透過數據化分析精進工程、教育與執法等作為，串聯9大計畫、21項策略及33項具體工作。

交通局呼籲，年底聚餐與夜間活動頻繁，更須提高交通安全風險意識，拒絕酒駕，不超速，不分心駕駛，遵守路口停讓規定，注意夜間與清晨能見度較低、視線條件較差等情形，務必保持安全間距與減速通行，才能建立更周全、更有韌性的交通安全環境。

台南 車禍

