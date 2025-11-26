聽新聞
0:00 / 0:00
全國救災指揮通信平台車操作競賽 台南消防局再奪第一名佳績
台南市消防局今派出指揮通信平台車操作種子教官、消防員陳柏榮、林紜鋒參與內政部消防署的舉辦救災指揮通信平台車操作競賽，憑藉扎實的專業能力、默契十足的團隊合作與臨場應變技巧，延續去年佳績，今年度再度從9支隊伍中勇奪「優勝」（第1名）殊榮。
消防署今天舉辦救災指揮通信平台車操作競賽，內容涵蓋車輛架設部署、通訊系統建置及狀況模擬處置等多項專業項目，旨在提升全國救災指揮通信平臺車操作人員的整備能力與實務技能，全國各地消防局有12部平台車配置單位，共有9縣市派員組成隊伍參賽。
其中台南市消防局派出災害管理科指揮通信平台車操作種子教官、第五救災救護大隊復興分隊陳柏榮、林紜鋒代表參賽，兩人以迅速精準的技術操作及流暢的通訊流程，延續去年佳績，再度脫穎而出勇奪「優勝」（第1名）殊榮，再次展現市府在災害應變通訊領域的能力。
市長黃偉哲表示，平台車肩負重大災害現場的指揮通信任務，是前進指揮所行動的重要工具，本次能再次獲得優勝，除了是隊員平日反覆訓練所累積的成果，也象徵市府在強化災害管理、提升科技救災能力上的持續投入與成效。
消防局長李明峯表示，面對複合型災害挑戰，精準、穩定的通信指揮能力至關重要，消防局將持續推動科技化與智慧化裝備整合，並透過專業訓練與演練，強化救災能量；確保未來在任何災害情境下，都能以最迅速、最專業的方式守護市民安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言