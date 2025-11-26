嘉市孕婦腹痛急產 寶寶等不及消防員梯間順利接生

快訊

中央社／ 嘉義市26日電

嘉市一孕婦昨天晚間突腹痛無法行走，撥打119求救；救護員抵達欲協助搬運時，發現胎頭已露出，立即在梯間實施急產接生，順利產下一男嬰，隨即將母子2人送至醫院。

嘉義市消防局表示，昨天晚間10時接獲民眾報案指稱，妻子原預產期為12月初，但晚間突然感到腹痛無法行走，需要救護人員協助送醫。

消防局立即派遣第一大隊湖內分隊救護人車前往，救護員抵達時，24歲孕婦坐在2樓樓梯間，就在救護員要拿器具協助搬運時，發現胎頭已露出；由於情況緊急，立即在梯間實施急產接生。

嘉義市消防局指出，經救護員緊急處置，孕婦順利產下一名男嬰，並立即進行擦乾、保暖及夾上臍帶夾等必要措施。

救護人員協助孕婦保暖並採屈膝半坐臥姿勢處置，隨後與新生兒一併安全搬運上救護車；送醫途中，救護人員持續監測母子生命徵象，另一名救護人員則專責照護新生兒；母子最終順利送抵嘉義聖馬爾定醫院，均無大礙。

消防局提醒，孕婦如出現不適、破水或陣痛間隔小於3分鐘等情形，應儘速前往醫院待產，避免延誤；若遇突發緊急狀況，也請勿慌張，立即撥打119，由專業救護人員到場處置，提供最迅速且適切協助。

