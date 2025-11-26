警方啟用「毒品唾液快篩試劑」揪3毒駕中央僅配80劑 嘉市警局掏預算補貨

嘉義市警察局導入中央配置「毒品唾液快篩試劑」，打擊毒品入侵校園、遏止毒駕上路，添反毒利器。議員上午質詢強調，毒品問題長期威脅治安與交通安全，這套新上路的快篩工具，能在3至6分鐘內辨識常見毒品，讓執法更有效率，中央配置量少，支持警局預算採購。

警察局長陳明志指出，這批試劑由中央統一採購，但全國共購買逾萬劑，嘉市只分到80劑，不足1%，儘管配發量有限，嘉市警方20日試劑一到便立即啟用，當天就抓到第1起毒駕案例，至目前為止測試3件，全部呈現毒品反應。

面對試劑明顯不足的狀況，陳明志說，市警局已自購100劑，每劑290元，將再追加560劑，每劑約210元，這些由業務費支應，預計分派至各派出所，讓第一線員警能隨時執行快篩，不讓毒駕者有機可乘。

議員蔡坤叡指出，新試劑可快速檢測7種常見毒品，包括大麻、K他命、安非他命、依托咪酯（喪屍煙彈）、鴉片類等，一旦篩出陽性反應，現場即可扣車、扣牌、扣人；若駕駛拒測，依法暫扣交通工具。比起過去需要帶回警局驗尿、曠日廢時的新制更有效能，能大幅提升路權安全。

1劑不到300元，可挽救1場車禍、1個家庭，甚至避免發生如北市所長遭毒駕撞死的悲劇。呼籲市府與警局編列預算，議會將全力支持，共同打造更安全的嘉義市。市警局將強化第一線快篩量能，杜絕毒駕危害，守護市民道路安全與城市治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885